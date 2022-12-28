Не от мира сего. Топ-8 самых необычных планет, которые открыли астрономы в 2022 году

От раскаленной супер-Земли до планеты в форме мяча для регби — астрономам удалось сделать немало важных открытий в этом году.

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Самой главной вехой в истории исследования планет, которые находятся за пределами Солнечной системы, стало то, что в 2022 году ученые заявили о 5000 подтвержденных экзопланетах. И почти все из них расположены в пределах нескольких тысяч световых лет от нас. Но ученые считают, что таких планет только в нашей галактике может быть от 100 до 200 миллиардов. Издание Space рассказывает о самых значительных открытиях, которые связаны с экзопланетами, сделанными в этом году.

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Первую экзопланету астрономы открыли еще в 1992 году, но теперь ученые уверены, что с помощью космического телескопа Уэбба они смогут открыть намного больше, чем известные 5 тысяч экзопланет в нашей галактике.

Новый вид планет

[ + – ] В сентябре этого года ученые заявили о том, что они открыли планеты абсолютно нового вида Фото: space.com

В сентябре этого года ученые заявили о том, что они открыли планеты абсолютно нового вида. Они состоят наполовину из камня и наполовину из воды, в жидкой или ледяной форме. Эти планеты вращаются вокруг самых распространенных звезд в нашей Вселенной – красных карликов.

Астрономы предположили, что эти планеты, вероятно, возникли далеко от своих звезд, но позже они мигрировали намного ближе к ним. По словам ученых, хотя эти планеты заполнены водой, на них может не быть океанов, ведь вода скорее всего смешана с камнем.

Загадочная планета размером с Юпитер

[ + – ] Астрономы обнаружили необычную планету, которую назвали TOI-2180 b в 379 световых годах от нас. Эта экзопланета имеет размер Юпитера, но почти в 3 раза тяжелее его. Это говорит о том, что данный газовый гигант сформировался иначе, чем наш Юпитер Фото: NASA

Астрономы обнаружили необычную планету, которую назвали TOI-2180 b в 379 световых годах от нас. Эта экзопланета имеет размер Юпитера, но почти в 3 раза тяжелее его. Это говорит о том, что данный газовый гигант сформировался иначе, чем наш Юпитер.

Также год на этой планете длится 261 день и такая орбита вокруг звезды намного больше, чем у всех газовых гигантов, которые были обнаружены астрономами. Еще астрономов удивила очень умеренная температура на этой планете, которая составляет 77 градусов Цельсия. Хотя здесь теплее чем, например, на Юпитере и Сатурне, все же на TOI-2180 b холоднее, чем на других гигантских экзопланетах.

Раскаленная супер-Земля

[ + – ] Недавно обнаруженная раскаленная планета, которая похожа на Землю, а потому и называется супер-Землей, является одной из самых тяжелых планет, которые известны астрономам Фото: NASA

Недавно обнаруженная раскаленная планета, которая похожа на Землю, а потому и называется супер-Землей, является одной из самых тяжелых планет, которые известны астрономам. Поверхность планеты TOI-1075 b, которая находится на расстоянии в 200 световых лет от нас, покрыта магмой и температура здесь превышает 1000 градусов Цельсия.

Масса этой планеты, где год длится всего 14,5 часов, в 10 раз больше массы Земли. Подробнее об этом открытии Фокус уже писал.

Экзопланеты, которые находятся на краю гибели

[ + – ] В этом году астрономы также обнаружили 3 экзопланеты, которые вращаются вокруг своих умирающих звезд на очень опасном расстоянии Фото: ESA/ATG medialab, CC BY-SA 3.0 IGO

В этом году астрономы также обнаружили 3 экзопланеты, которые вращаются вокруг своих умирающих звезд на очень опасном расстоянии. Эти планеты, которые получили название TOI-2337b, TOI-4329b и TOI-2669b, являются газовыми гигантами, масса которых составляет от 0,5 до 1,7 массы Юпитера.

Эти три планеты имеют настолько короткие орбиты вокруг умирающих гигантских звезд, что в будущем эти звезды поглотят их. Например, TOI-2337b погибнет скорее всего уже менее чем через 1 млн лет, а это раньше, чем любая другая известная планета.

Фокус уже писал о еще одной планете, которая погибнет через 3 млн лет таким же образом, но ученые впервые смогли напрямую увидеть ее сближение с умирающим звездным гигантом.

Планеты с необычной атмосферой

[ + – ] Астрономы обнаружили металл барий в атмосферах двух раскаленных миров, который является самым тяжелым элементом, найденным в атмосфере экзопланет Фото: Forbes

Астрономы обнаружили металл барий в атмосферах двух раскаленных миров, который является самым тяжелым элементом, найденным в атмосфере экзопланет. Такое открытие астрономы сделали во время исследования очень горячих газовых гигантов под названием WASP-76 b и WASP-121 b.Эти газовые гиганты вращаются близко к своим звездам постоянно обращены одной стороной к звезде, где зафиксирована "адская" температура, а вторая их сторона более прохладная.

Например, на планете WASP-76 b температура достигает 2400 градусов Цельсия, а этого достаточно, чтобы превратить в пар железо и другие металлы. Когда этот пар переходит на холодную сторону планеты, то там выпадают "железные дожди".

Даже в этих экзотических условиях исследователи все равно не ожидали найти барий, который в 2,5 раза тяжелее железа. Подробнее об этом открытии Фокус уже писал.

Планета, похожая на мяч для регби

[ + – ] Также в этом году ученые обнаружили планету с очень странной формой Фото: ESA

Также в этом году ученые обнаружили планету с очень странной формой. Газовый гигант под названием WASP-103b, как уже писал Фокус, в 2 раза больше Юпитера и почти в 2 раза больше этой планеты по массе. Но самое главное, что гравитация родительской звезды планеты WASP-103b изменила ее форму, то есть она не является классической сферой, а больше похожа на мяч для регби. Эта планета, где год длится всего 1 земной день, находится на расстоянии в 1000 световых лет от нас.

Планеты с зодиакальным светом

[ + – ] Призрачное свечение, известное как зодиакальный свет, было замечено на трех потенциально обитаемых экзопланетах астрономами из Китая. Это сияние может пролить свет на то, как могут выглядеть эти экзотические миры Фото: space.com

Призрачное свечение, известное как зодиакальный свет, было замечено на трех потенциально обитаемых экзопланетах астрономами из Китая. Это сияние может пролить свет на то, как могут выглядеть эти экзотические миры.

Зодиакальным светом называют слабое свечение, которое можно наблюдать вскоре после захода или перед восходом Солнца на Земле. Зодиакальный свет в небе Земли является результатом отражения солнечного света от пыли, которая заполняет Солнечную систему, которая осталась после распада астероидов и комет.

В частности, ученые обнаружили это свечение на планетах Kepler-69c, Kepler-1229b и Kepler-395c, которые являются каменистыми мирами, которые тяжелее Земли и их называют супер-Землями. Об этом открытии уже писал Фокус.

Планета с силикатными облаками

[ + – ] Такие облака были обнаружены на коричневом карлике под названием VHS 1256 b, который почти 20 раз больше Юпитера Фото: Universe Today

Странная планета, окутанная облаками из похожих на песок силикатных зерен, была обнаружена космическим телескопом Уэбба и это стало первым открытием такого рода. Такие облака были обнаружены, как уже писал Фокус, на коричневом карлике под названием VHS 1256 b, который почти 20 раз больше Юпитера.

Коричневые карлики — это странные космические объекты, которые недостаточно велики, чтобы превратиться в звезды, но слишком большие, чтобы считаться обычной планетой. Этот коричневый карлик вращается вокруг двух маленьких красных карликов примерно в 72 световых годах от Земли.

Также Фокус писал о том, что благодаря изображениям с китайской космической станции "Тяньгун", можно увидеть, как выглядит Земля из космоса.