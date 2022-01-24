Призрачное свечение в инопланетном небе: ученые увидели зодиакальный свет на экзопланетах

Ученые с помощью различных данных выяснили, что на 3 экзопланетах может существовать такое же явление, которые мы видим на Земле. Это открытие может быть ключом к пониманию природы данных планетных систем.

Зодиакальный свет — это слабое свечение, которое можно наблюдать вскоре после захода или перед восходом Солнца на нашей планете. Этот свечение в небе Земли создается, когда солнечный свет отражается от пыли, заполняющей Солнечную систему. Эта пыль осталась от распавшихся астероидов, а также комет. По словам ученых из Китая, подобное свечение может быть в небе трех потенциально обитаемых планет, сообщает Space.

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"Если мы сможем обнаружить зодиакальный свет в далекой системе планет, то в этой системе, вероятно, есть такие компоненты, как астероиды и кометы, которые не так легко обнаружить обычным способом", — говорит автор исследования Цзянь Гэ, астроном из Шанхайской астрономической обсерватории в Китае.

Гэ и его коллеги изучили данные о 47 потенциально обитаемых экзопланетах, которые были получены космическими телескопами Кеплер, Gaia, WISE и Spitzer. В результате они выделили 3 планеты, на которых, может сиять зодиакальный свет – это Kepler-69c, Kepler-1229b и Kepler-395c. Все эти планеты астрономы называют "суперземлями".

"Скорее всего, свечение на этих планетах в их небе отличается", — говорит Гэ. "Например на планете Kepler-1229b, которая вращается вокруг красного карлика, зодиакальный свет будет насыщенно красного цвета".

[ + – ] Художественное изображение зодиакального света на поверхности планеты Кеплер-69c Фото: Space.com

Что касается планеты Kepler-69c, то она может быть даже не "суперземлей", а скорее "супервенерой". Этот мир больше, чем наша Венера, но такой же негостеприимный.

"Атмосфера и поверхность этой планеты скорее похожи на атмосферу и поверхность нашей Венеры", — говорит Гэ. "Атмосфера может быть густой и горячей и здесь будет труднее увидеть зодиакальный свет".

[ + – ] Зодиакальный свет на Земле Фото: Space.com

Пока ученые не могут сказать насколько распространенным является зодиакальный свет на потенциально обитаемых мирах. Для этого нужны более мощные телескопы и новые данные.

"Надеюсь в будущем мы сможем увидеть больше планет с таким свечением", — говорит Гэ.

Напоминаем, что астрономы увидели будущее Солнечной системы, когда звезды пожирают свои планеты. Ученые выяснили, что некоторые экзопланеты постепенно поглощают их родительские звезды, которые умирают.