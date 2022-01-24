Примарне світіння в інопланетному небі: вчені побачили зодіакальне світло на екзопланетах

Учені за допомогою різних даних з'ясували, що на 3 екзопланетах може існувати таке саме явище, яке ми бачимо на Землі. Це відкриття може бути ключем для розуміння природи цих планетних систем.

Зодіакальне світло — це слабке світіння, яке можна спостерігати невдовзі після заходу або перед сходом Сонця на планеті. Це світло в небі Землі створюється, коли сонячне світло відбивається від пилу, що заповнює Сонячну систему. Цей пил залишився від астероїдів, а також комет. За словами вчених із Китаю, подібне світіння може бути в небі трьох потенційно заселених планет, повідомляє Space.

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"Якщо ми зможемо виявити зодіакальне світло в далекій системі планет, то в цій системі, ймовірно, є такі компоненти як астероїди та комети, які не так легко виявити звичайним способом", — говорить автор дослідження Цзянь Ге, астроном із Шанхайської астрономічної обсерваторії в Китаї.

Ге та його колеги вивчили дані про 47 потенційно населені екзопланети, отримані космічними телескопами Кеплер, Gaia, WISE і Spitzer. У результаті вони виділили 3 планети, на яких може сяяти зодіакальне світло, — це Kepler-69c, Kepler-1229b і Kepler-395c. Усі ці планети астрономи називають "суперземлями".

"Швидше за все, світіння на цих планетах у їхньому небі відрізняється, — говорить Ге. — Наприклад, на планеті Kepler-1229b, яка обертається навколо червоного карлика, зодіакальне світло буде насичено-червоного кольору".

[ + – ] Художнє зображення зодіакального світла на поверхні планети Кеплер-69c Фото: червоточина

Що стосується планети Kepler-69c, то вона може бути навіть не "суперземлею", а скоріше "супервенерою". Цей світ більший, ніж наша Венера, але такий же непривітний.

"Атмосфера та поверхня цієї планети швидше схожі на атмосферу та поверхню нашої Венери, — говорить Ге. — Атмосфера може бути густою та гарячою, і тут буде важче побачити зодіакальне світло".

[ + – ] Зодіакальне світло на Землі Фото: червоточина

Поки вчені не можуть сказати, наскільки поширеним є зодіакальне світло на потенційно заселених світах. Для цього потрібні потужніші телескопи та нові дані.

"Сподіваюся, в майбутньому ми зможемо побачити більше планет із таким світінням", — говорить Ге.

Нагадуємо, що астрономи побачили майбутнє Сонячної системи, коли зірки пожирають свої планети. Вчені з'ясували, що деякі екзопланети поступово поглинають їхні батьківські зірки, які вмирають.