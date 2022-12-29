Предновогодний парад. В ночном небе можно увидеть все планеты Солнечной системы

Все 8 планет Солнечной системы, которые выстроились в одну линию можно будет наблюдать еще несколько дней.

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Все планеты Солнечной системы выстроились одну линию в так называемом планетном соединении, которое известно, как "парад планет". Это явление началось еще в среду, 28 декабря, вечером, и своего пика оно достигнет примерно в 23.00 по Киеву в четверг, 29 декабря. Но до 31 декабря, сразу после захода Солнца можно будет еще наблюдать за таким уникальным астрономическим явлением, пишет The Guardian.

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В последний раз в этом году все планеты Солнечной системы одновременно можно было наблюдать в июне этого года. Например, как уже писал Фокус, тогда впервые за 18 лет пять планет выстроились в линию в таком же порядке, как они вращаются вокруг Солнца. Речь идет о Меркурии, Венере, Марсе, Юпитере и Сатурне.

[ + – ] Все планеты Солнечной системы выстроились одну линию в так называемом планетном соединении, которое известно, как "парад планет". Это явление началось еще в среду, 28 декабря, вечером, и своего пика оно достигнет примерно в 23.00 по Киеву в четверг, 29 декабря Фото: The Guardian

Но во время нынешнего "парада планет" Венера, Меркурий, Сатурн, Юпитер и Марс выстроятся в небе именно в таком порядке. По словам итальянского астронома Джанлука Маси, вышеперечисленные планеты можно увидеть в ночном небе невооруженным глазом каждый день вплоть до 31 декабря. Но вечером в четверг, 29 декабря, примерно около 23.00 по Киеву все планеты выстроятся в наиболее ровную линию. Что касается Урана и Нептуна, то эти планеты можно будет увидеть только с помощью бинокля или телескопа. И конечно же, если ночное небо будет безоблачным.

По словам ученых, во время редкого астрономического явления Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн можно будет увидеть в течение нескольких дней невооруженным глазом если смотреть с юго-запада на восток. В то же время Уран будет расположен между Марсом и Юпитером, а Нептун можно увидеть между Юпитером и Сатурном. По словам Маси, наиболее четко все планеты можно наблюдать примерно через 30-40 минут после заката, хотя и позже они также будут видны, хотя и непродолжительное время.

[ + – ] Во время нынешнего "парада планет" Венера, Меркурий, Сатурн, Юпитер и Марс выстроятся в небе именно в таком порядке Фото: newsweek

Труднее всего будет увидеть Меркурий и для этого все же возможно понадобится бинокль и телескоп, ведь он будет находится рядом с более яркой Венерой. А самым ярким в ночном небе будет Юпитер. По словам Маси, в четверг вечером все планеты будут наиболее хорошо видны, а 30 и 31 декабря за ними наблюдать будет уже труднее.

Хотя Юпитер и будет наиболее яркой планетой, по словам ученых, это будет продолжаться недолго, а почти всю ночь лучше всего можно будет увидеть Марс. Причем эта планета будет казаться ярче ,чем остальные звезды.

Еще одним важным событием для астрономов, которое происходит в конце декабря в начале января каждого года является появление метеорного потока Квадрантиды.

[ + – ] Еще одним важным событием для астрономов, которое происходит в конце декабря в начале января каждого года является появление метеорного потока Квадрантиды Фото: Wikipedia

Лучше всего он будет виден 3 января следующего года. Этот поток известен благодаря появлению голубых метеоров и ярких огненных шаров, которые движутся в небе со скоростью в 40 км/с.

Фокус уже писал о восьми планетах, которые открыли астрономы в 2022 году и том, чем они наиболее удивили ученых.