Загадати бажання без реєстрації та передплати: над Землею з'являться штучні "падучі зірки"

Японська приватна компанія в найближчому майбутньому планує створити штучний метеорний потік, який зможе освітлити небо так само, як і справжні "зірки, що падають".

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Деякі люди називають метеорні потоки, які проходять через атмосферу Землі та створюють справжнє світлове шоу, "зірками, що падають". Існує думка, що під час цього потрібно не просто стежити за дивовижною подією, а й загадувати бажання. Насправді метеорні потоки не мають жодного стосунку до зірок і є уламками астероїдів і комет, що згорають в атмосфері Землі. У результаті вони світяться. Але приватна японська компанія планує вже 2025 року створити перший у світі штучний метеорний потік, пише Daily Mail.

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Приватна компанія під назвою ALE планує створити в небі над Японією вже у 2025 році перший у світі штучний метеорний потік, який освітлюватиме небо так само, як справжні метеори. Останні дуже швидко переміщуються у верхніх шарах атмосфери нашої планети, сильно нагріваються внаслідок тертя й випромінюють світло.

Приватна компанія під назвою ALE планує створити в небі над Японією вже у 2025 році перший у світі штучний метеорний потік, який освітлюватиме небо так само, як справжні метеори Фото: Daily Mail

Новий проєкт штучного метеорного потоку отримав назву SKY CANVAS. За словами представників компанії ALE, для того, щоб створити штучний метеорний потік, будуть використовуватися маленькі металеві кульки діаметром 1 см і масою кілька грамів. Їх помістять на спеціальний супутник, який буде запущено на висоту 400 км над поверхнею Землі.

У компанії ALE не розкривають секрет складу цих кульок, завдяки якому вони зможуть виділяти світло в результаті проходження через атмосферу зі швидкістю 8 км/с. Відомо, що штучні метеори рухатимуться повільніше та виділятимуть світло довше, ніж їхні космічні родичі.

Новий проєкт штучного метеорного потоку отримав назву SKY CANVAS. За словами представників компанії ALE, для того, щоб створити штучний метеорний потік, будуть використовуватися маленькі металеві кульки діаметром 1 см і масою кілька грамів. Їх помістять на спеціальний супутник, який буде запущено на висоту 400 км над поверхнею Землі. Фото: Daily Mail

Згідно із заявою компанії ALE, складові елементи в кульках можна змінювати, щоб змінити колір кожної яскравої смуги, що створюється метеорами, що летять. Це означає, що ці "зірки, що падають" можуть створити різнокольорове світлове шоу в небі.

Що стосується супутника, який уперше запустить штучний метеорний потік, то вже через два роки після запуску він увійде до атмосфери Землі та повністю згорить там. Так новий супутник не стане частиною численного космічного сміття на навколоземній орбіті.

Згідно з заявою компанії ALE, складові елементи в кульках можна змінювати, щоб змінити колір кожної яскравої смуги, що створюється метеорами, що летять. Це означає, що ці "зірки, що падають" можуть створити різнокольорове світлове шоу в небі. Фото: Daily Mail

Крім того, що штучні метеори принесуть естетичне задоволення, у компанії ALE заявляють, що вони допоможуть зібрати дані про третій шар атмосфери Землі — мезосферу. Цей регіон досить складно дослідити за допомогою метеозондів і супутників. Але в цьому випадку вчені зможуть зібрати інформацію про швидкість вітру та склад цього шару атмосфери, вивчаючи траєкторію польоту й випромінювання світла штучними метеорами.

Фокус уже докладно писав про найсильніший і найдивніший метеорний потік Квадрантиди, який жителі Землі могли спостерігати в січні цього року. Метеорний потік Квадрантиди найбільш відомий своїми яскравими "вогняними кулями".

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що мікрогравітація в космосі змінює людські клітини. Нове дослідження передбачає, що космічні подорожі можуть прискорити процес старіння, як писав Фокус.