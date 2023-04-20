По 18 "падаючих зірок" на годину. Незабаром настане пік метеорного потоку Ліриди: коли можна побачити

Метеорний потік Ліриди можна спостерігати неозброєним оком.

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Щорічний метеорний потік Ліриди знову повернувся на Землю і, хоча він почався ще 14 квітня, пік "падаючих зірок" буде видно рано вранці, в неділю, 23 квітня, пише Daily Mail.

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Явище, під час якого в нічному небі з'являються яскраві смуги світла називають метеорними потоками, хоча деякі люди все ж таки називають їх "падаючими зірками". Звичайно ж, ніякі зірки не падають на Землю. Метеорні потоки виникають, коли уламки комет потрапляють в атмосферу Землі та згорають там, залишаючи після себе яскраві смуги світла.

Що стосується метеорного потоку Ліриди, який вже з'явився в небі над Землею ще 14 квітня, все ж таки барвисте світлове шоу, тобто пік метеорного потоку варто очікувати приблизно о 4:00 ранку за Києвом у неділю, 23 квітня. Цей метеорний потік отримав свою назву через те, що при спостереженні за нічним небом здається, що маленькі уламки прилітають із сузір'я Ліри.

Насправді ці метеорити не мають жодного відношення до цього сузір'я, а є уламками комети C/1861 G1 (Тетчер). Тобто вони за фактом є космічним сміттям, яке залишилося після проходження цієї комети біля Сонця.

Ця довгоперіодична комета була відкрита астрономом Альбертом Тетчером ще в 1861 році, коли вона знаходилася на відстані 50 млн км від Землі. Варто зауважити, що ця комета наближається до Сонця і відповідно до Землі, лише раз на 415 років.

Щорічний метеорний потік Ліриди знову повернувся на Землю і, хоча він розпочався ще 14 квітня, пік "падаючих зірок" буде видно рано вранці, в неділю, 23 квітня Фото: Daily Mail

За словами вчених, космічні камені з метеорного потоку Ліриди потрапляють в атмосферу Землі зі швидкістю 180 тисяч км/год. При цьому вони нагрівають навколишнє повітря в результаті тертя до 1600 градусів Цельсія, тому і виникає яскраве світіння.

Насправді метеорний потік Ліриди не є найяскравішим подібним явищем, але він був одним із перших, які змогли виявити астрономи. Це сталося ще 687 року до нашої ери в Китаї.

Вважається, що за піком метеорного потоку Ліриди найкраще спостерігати подалі від великих міст, адже тут небо чистіше. За словами вчених, за "падаючими зірками" можна стежити неозброєним оком і в ніч на неділю щогодини з'являтиметься до 18 метеорів, що світяться.

Якщо навіть ви не зможете побачити це яскраве "світлове шоу" в нічному небі, то не треба засмучуватися, адже 6 травня цього року очікується пік іншого метеорного потоку — Ета-Акваріди. Цей потік є уламками знаменитої комети Галлея і свою назву отримав через того, що здається, що метеори прибувають до нас із сузір'я Водолія. За словами вчених під час піку цього метеорного потоку каміння летітиме крізь атмосферу зі швидкістю 240 тисяч км/год. Щогодини можна буде побачити приблизно 50 "падаючих зірок".

Нагадуємо, що падіння метеорита є однією з можливих версій появи ввечері 19 квітня яскравого спалаху в небі над Києвом. Докладніше про інші версії цієї події Фокус вже писав.

Також Фокус писав про те, що над Землею з'являться штучні "зірки, що падають". Японська приватна компанія у найближчому майбутньому планує створити штучний метеорний потік.