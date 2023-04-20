Метеорит, апарат NASA чи НЛО: що спалахнуло та вибухнуло в небі над Києвом

19 квітня пізно ввечері над столицею України в небі з'явився яскравий спалах світла. З'явилися версії, що це було падіння метеорита, апарата NASA або робота ППО.

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19 квітня 2023 року приблизно о 22:00 жителі Києва змогли спостерігати яскравий спалах світла на тлі темного неба, відео якого одразу ж поширилося у мережі. Було висунуто різні версії того, що відбувається: падіння космічного апарату NASA, падіння метеорита та робота української ППО. Фокус зібрав всю інформацію про цю подію.

Спалах яскравого світла над Києвом: робота ППО

Після того як у мережі почали розповсюджувати відео з незвичайним явищем у небі, у Київській обласній військовій адміністрації заявили про те, що в небі над Київською областю було помічено повітряну ціль, і українська ППО приготувалася її уразити.

У мережі почали писати про те, що, можливо, над Києвом і областю вибухнув інопланетний літальний апарат, але голова ОП Андрій Єрмак написав, що це точно не НЛО, а працює українська система протиповітряної оборони.

Спалах яскравого світла над Києвом: падіння космічного апарата NASA

У Київській міській військовій адміністрації також відреагували на яскраву подію над Києвом і заявили, що за попередньою інформацією цей інцидент може бути пов'язаний із падінням космічного апарата NASA під назвою RHESSI.

Фокус уже писав про те, що цей апарат, який вивчав сонячні спалахи та корональні викиди маси на Сонці протягом 16 років, із 2018 року вже перебував у неробочому стані на орбіті. Але в NASA заявили про те, що в четвер, 20 квітня, приблизно о 4:30 за київським часом, він повинен був увійти в атмосферу Землі.

Цей апарат, який вивчав сонячні спалахи та корональні викиди маси на Сонці протягом 16 років, із 2018 року вже перебував у неробочому стані на орбіті Фото: NASA

Апарат вагою 270 кг міг впасти на Землю й раніше чи пізніше на 16 годин від зазначеного часу, згідно з прогнозами. Тому, ймовірно, і виникла версія про те, що RHESSI міг вибухнути в небі над Києвом.

Хоча в Київській міській військовій адміністрації повідомили про те, що було оголошено тривогу, щоб уберегти мешканців столиці від можливого падіння уламків, згідно з попередніми прогнозами NASA, апарат має майже повністю згоріти в атмосфері. І навіть якби залишилися частини, що не згоріли, то ймовірність того, що ці уламки завдадуть комусь шкоди, є дуже низькою, повідомили в NASA.

У коментарі ВВС експерти з NASA заявили, що спалах над Києвом ніяк не був пов'язаний із падінням апарата RHESSI. Тому що на момент появи яскравого спалаху в небі над столицею України цей апарат ще перебував на низькій навколоземній орбіті, і його входження в атмосферу має відбутися в прогнозований час.

Тепер уже відомо, що апарат NASA RHESSI увійшов в атмосферу Землі вранці в четвер, 20 квітня, і повністю згорів. Входження апарата в атмосферу відбулося над Африкою, що ще раз підтверджує, що він не міг вибухнути над Києвом.

Входження апарата в атмосферу відбулося над Африкою, що ще раз підтверджує, що він не міг вибухнути над Києвом Фото: скріншот

Спалах яскравого світла над Києвом: падіння метеорита

У Головному центрі спеціального контролю України повідомили, що о 21:57 інфразвукові прилади ДЦСК зафіксували на території України восокоенергетичну акустичну подію. І епіцентр вибуху був розташований якраз у Київській області.

У Головному центрі спеціального контролю України повідомили, що о 21:57 інфразвукові прилади ДЦСК зафіксували на території України восокоенергетичну акустичну подію Фото: скріншот

Згідно з цим повідомленням, в атмосферу могло ввійти космічне тіло. Про те, що спалах над Києвом міг викликати метеорит, що падав, також повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Метеоритами називають уламки астероїдів, комет і навіть планет та їхніх супутників. Це по суті космічні камені, які відокремлюються від своїх батьківських небесних об'єктів унаслідок ударів чи інших подій. Фото: Live Science

Метеоритами називають уламки астероїдів, комет і навіть планет та їхніх супутників. Це по суті космічні камені, які відокремлюються від своїх батьківських небесних об'єктів унаслідок ударів чи інших подій.

У разі зіткнення астероїдів;

У разі зіткнення астероїдів із планетами або їхніми супутниками;

У разі розпаду комети, коли вона надто близько підлітає до Сонця.

Будь-який метеорит, який входить в атмосферу Землі, називається метеором і залишає яскравий слід у небі, або він може вибухнути в атмосфері, що викликає такий яскравий спалах світла. В основному всі метеорити згоряють повністю в атмосфері, але іноді їхні уламки потрапляють на поверхню.

Версія з інопланетянами

Як уже було сказано вище, деякі користувачі мережі припустили, що над Києвом вибухнув НЛО чи позаземний літальний апарат. Поки що, згідно з даними Міністерства оборони США, майже всі незрозумілі повітряні явища, зафіксовані на сьогодні, мають земне походження.

На момент написання цього матеріалу не з'явилося офіційної інформації про те, що ж сталося у вечірньому небі над столицею України 19 квітня 2023 року.

Також Фокус уже писав про те, що яскравий спалах світла в небі над Києвом відразу ж викликав бурхливу реакцію у користувачів мережі, і з'явилося дуже багато різних мемів на цю тему.