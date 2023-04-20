Блакитний спалах над Києвом: мережа вибухнула мемами про НЛО (фото)

Українці жартують, що яскравий спалах у небі був пов’язаний з НЛО. У соцмережах уявляють, якою могла б бути реакція Зеленського, Залужного та Золкіна. Фокус зібрав найяскравіші меми про контакт з інопланетним.

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19 квітня кияни помітили у небі яскравий блакитний спалах. У соцмережах українці жартують, що це був контакт з інопланетянами. Версій щодо їх долі немало: за різними версіями у мережі, вони вступили до лав ЗСУ, стали військовополоненими або навіть опинились біля супермаркету.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

Одна з популярних версій українців — НЛО збили Збройні сили. В мережі жартують і про "трофейну тарілку", і про звіт Повітряних сил з незвичним досягненням.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

Однак дехто пішов далі та уявив подальшу реакцію влади на таку подію як падіння НЛО. Зокрема, за версією українців, Володимир Зеленський має скористатись цим для вимоги нової зброї у партнерів, журналіст Володимир Золкін міг би взяти інтерв’ю у полонених інопланетян, а речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував би "контакт" у телемарафоні.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

У своїх жартах українці торкаються актуальних тем. Наприклад, навіть у контексті спалаху над Києвом не оминули "мовне питання", Ілона Маска та збори для ЗСУ.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

Окремим джерелом жартів виявилася іронічна гіпотеза, що у Києві впав супутник, на який усі українці збирали гроші. Про це пожартував навіть сам Сергій Притула.

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

Одна з тез у жартах щодо НЛО — українцям вже нічого не страшно. У мережі уявили, як контакт з інопланетянами перетворився на контракт з ЗСУ, а військові вимагали у "тарілки" промовити пароль — слово "паляниця".

Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі Фото: Соцмережі

Чим саме збивали НЛО, у мережі теж вже вигадали. На думку українців, це був ЗРК Patriot.

Мем про спалах над Києвом Фото: Соцмережі

Яскравий блакитний спалах у Києві: що сталося

Спалах у небі кияни помітили 19 квітня.

У Київській ОВА повідомили, що в небі була виявлена повітряна ціль, та закликали місцевих "нічого не знімати".

Керівник ОП Андрій Єрмак пояснив спалах роботою ППО, однак пізніше своє повідомлення видалив та попросив українців дочекатись пояснень від військових.

Нагадаємо, 19 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що замість Володимира Путіна окуповані Херсонську та Луганську області відвідав його двійник.

Також 19 квітня Володимир Путін провів нараду з чиновниками, під час якої поскаржився на бідність мешканців окупованих територій.