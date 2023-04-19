У небі над Києвом побачили яскравий синій спалах: в ОП пояснили ситуацію (фото, відео)
Кияни помітили у небі яскравий спалах, в ОП його пояснили роботою ППО. У ОВА закликали мешканців дотримуватись інформаційної тиші та попередили про повітряну ціль.
Мешканці Києва та Київської області помітили яскравий блакитний спалах у небі. Відео з ним опублікували у соцмережах.
Спалах у небі над Київщиною: реакція ОВА
У небі над Київською областю виявлена повітряна ціль. У Київській обласній військовій адміністрації закликають не публікувати кадри зі столиці та області.
"Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові", — написали в ОВА.
Мешканців столиці закликають не фільмувати небо.
"Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші — нічого не знімайте та не публікуйте в мережу", — закликали в адміністрації.
У Зеленського пояснили блакитний спалах над Києвом
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував спалах над Київщиною та закликав мешканців не хвилюватись.
"Не переймайтесь щодо НЛО. Це наша ППО", — заявив він.
Однак пізніше повідомлення було видалене. Єрмак закликав чекати на заяву військових.
"Чекайте на інформацію Повітряних сил. Буде більше деталей", — написав він.
Нагадаємо, 19 квітня секретар РНБО заявив, що окуповані Херсонську та Луганську області відвідав не Володимир Путін, а його двійник.
Також 19 квітня Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала ще один зенітно-ракетний комплекс IRIS-T від Німеччини.