"Раніше ми чули — це неможливо": Україна отримала ще одну установку ППО IRIS-T, — Резніков

Побудова багаторівневої системи ППО/ПРО, за словами міністра оборони, є пріоритетом для України, а літаки західного зразка є "вершиною піраміди" проти варварських методів РФ.

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У середу, 19 квітня, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала черговий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T від Німеччини. Про це Резніков написав на своїй сторінці в Facebook.

"Побудова багаторівневої системи ППО/ПРО в найкоротші терміни – наш пріоритет. Це захист мирних міст, критичної інфраструктури, наших людей у тилу та на фронті", — пише Резніков.

Міністр повідомляє про свіжі надходження від країн-союзників, що вже перейшли до лав Сил оборони України.

"Системи Patriot формують здатність, якої раніше не було — вражати балістичні цілі. Чергова установка IRIS-T, за яку ми дякуємо німецьким партнерам — підвищує можливості боротьби з крилатими ракетами, а МіГи від польських та словацьких друзів посилять наш захист як від російських ракет, так і від іранських дронів", — пише він.

Резніков підкреслив, що Україні потрібно більше платформ різного рівня та боєприпасів до них для захисту від російських ракет, враховуючи "варварські методи Кремля".

"Літаки західного зразка – вершина цієї піраміди. По кожній платформі спочатку ми чули "ні, це неможливо". Тепер вони захищають наше небо. Послідовно працюємо на результат", — підкреслив він.

Резніков висловив подяку західним партнерам і зазначив, що чим міцніше буде захист України з повітря, тим більше ресурсів ЗСУ зможуть використати для перемоги, щоб повернутися до своїх родин.

Що являє собою система ППО IRIS-T

IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail) являє собою самонавідну ракету, що використовує інфрачервоне випромінювання, щоб зафіксувати ціль і збити її в повітрі.

У системі IRIS-T використовуються ракети малої дальності, які запускаються як з установки, так і з літака, що робить їх універсальною зброєю.

До складу системи входить потужна пускова установка, що вражає ціль ракетами у межах 40 км, радіолокаційна станція з дальністю огляду 250 км та мобільний штаб управління.

Нагадаємо, на початку березня Фокус писав про те, що новітня німецька ППО IRIS-T вже успішно збиває ракети та дрони російських окупантів у небі над Україною.

Наприкінці жовтня 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зенітно-ракетний комплекс IRIS-T збиває 9 з 10 ракет, випущених Збройними силами РФ по територіях України.