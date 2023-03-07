Система IRIS-T захистить Україну від дронів-камікадзе: що це за "секретна" розробка

Новітня німецька ППО, якої навіть немає у самій Німеччині, вже збиває ракети та дрони окупантів у небі над Україною.

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Усі 50 випущені Росією іранські дрони-камікадзе були збиті завдяки поки що єдиній системі IRIS-T, яка вже стоїть на озброєнні ЗСУ, пише портал Vice. Виявляється, ця новітня розробка німецьких військових інженерів поки що є лише в Україні, її навіть немає на озброєнні самої Німеччини.

Що таке система ППО IRIS-T

IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail) являє собою самонавідну ракету, яка використовує інфрачервоне випромінювання, щоб зафіксувати ціль і збити її в повітрі. Ракети малої дальності, які використовуються в IRIS-T, можна запускати не тільки з цієї установки, але й з літака, що робить їх універсальною зброєю.

Кожна система коштує $140 млн і складається з трьох одиниць техніки, що переміщуються за допомогою трьох тягачів. У складі системи:

станція радіолокації з дальністю огляду 250 км (ідентифікує вхідні цілі);

потужна пускова установка (уражає ракетами ціль у межах 40 км);

мобільний штаб управління всією установкою.

Ця ракетна система ППО настільки секретна і маловивчена незалежними військовими експертами, що докладніших даних про неї поки немає. Передбачається, що її використовуватимуть разом з американською системою Patriot, що ще надійніше захистить українське небо від повітряних атак росіян.

І такі результати вже є. Нещодавно командувач ВПС України заявив, що за допомогою системи IRIS-T було збито всі дрони-камікадзе Shahed у кількості 51 штуки, якими Росія вкотре намагалася атакувати нашу інфраструктуру. На жаль, поки що Україна володіє лише однією установкою IRIS-T, але ще 4 штуки майже зібрані компанією-виробником й одразу вирушать до нас. Цікаво, що це настільки нова розробка, що її ще навіть не впровадили до збройних сил самої Німеччини, а в України вже є.

[ + – ] IRIS-T нещодавно успішно знищив 100% випущених Росією дронів-камікадзе Фото: Соцмережi

Чим нам допоможе система ППО IRIS-T

Насамперед система ППО дуже точна і високофункціональна як проти ракет ворога, так і проти дронів-камікадзе. У її точності та мобільності полягає головна перевага. Адже країна-терорист Росія постійно атакує різні українські об'єкти й для їхнього захисту важлива саме мобільність.

Протягом усієї війни Росія використовувала крилаті ракети та дрони-камікадзе для руйнування інфраструктури України. Атаки відбуваються без розбору, позбавляючи українців води й електрики та вбиваючи місцеве населення. Одним з основних знарядь терору Москви є іранські дрони-камікадзе Shahed, які здатні нести 50-кілограмову бомбу. Саме від них переважно й використовуватиметься IRIS-T.

Наразі західні постачання ППО в Україну значно активізувалися порівняно з тим, як це було після окупації Криму в 2014 році. Тоді, як зазначають експерти, західні політики "не хотіли провокувати Путіна" та відмовляли у всіх проханнях України надати їм новітні комплекси для захисту неба від повітряних загроз ворога.

Але 24 лютого 2022 року докорінно змінило ситуацію, кажуть експерти. Тепер Україна отримує навіть те, чого немає на військовій службі самих країн-виробників найновішого обладнання.

Раніше Фокус писав, що російські ЗМІ шоковані тим, що ЗСУ мають ракети, здатні знищити Кримський міст.