Система IRIS-T защитит Украину от дронов-камикадзе: что это за "секретная" разработка

Новейшая немецкая ПВО, которой даже нет в самой Германии, уже сбивает ракеты и дроны оккупантов в небе над Украиной.

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Все 50 выпущенных Россией иранских дронов-камикадзе были сбиты благодаря пока что единственной системе IRIS-T, которая уже стоит на вооружении ВСУ, пишет портал Vice. Оказывается, эта новейшая разработка немецких военных инженеров есть пока что только в Украине, ее даже нет на вооружении самой Германии.

Что такое система ПВО IRIS-T

IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail) представляет собой самонаводящуюся ракету, которая использует инфракрасное излучение, чтобы зафиксировать цель и сбить ее в воздухе. Ракеты малой дальности, которые используются в IRIS-T, можно запускать не только из этой установки, но и с самолета, что делает их универсальным оружием.

Каждая система стоит $140 млн и состоит из трех единиц техники, перемещающихся с помощью 3-х тягачей. В составе системы:

радиолокационная станция с дальностью обзора 250 км (идентифицирует входящие цели),

мощная пусковая установка (поражает ракетами цель в пределах 40 км),

мобильный штаб управления всей установкой.

Эта ракетная система ПВО настолько секретна и малоизученна независимыми военными экспертами, что более подробных данных о ней пока нет. Предполагается, что ее будут использовать вместе с американской системой Patriot, что еще более надежно защити украинское небо от воздушных атак россиян.

И такие результаты уже есть. Недавно командующий ВВС Украины заявил, что с помощью системы IRIS-T были сбиты все дроны-камикадзе Shahed в количестве 51 штуки, которыми Россия в очередной раз пыталась атаковать нашу инфраструктуру. К сожалению, пока что Украина владеет только одной установкой IRIS-T, но еще 4 штуки почти собраны компанией-изготовителем и сразу же отправятся к нам. Любопытно, что это настолько новая разработка, что ее еще даже не внедрили в вооруженные силы самой Германии, а у Украины она уже есть.

[ + – ] IRIS-T недавно успешно уничтожил 100% выпущенных Россией дронов-камикадзе Фото: Соцсети

Чем нам поможет система ПВО IRIS-T

Прежде всего, система ПВО очень точна и высокофункциональна как против ракет врага, так и против дронов-камикадзе. В ее точности и мобильности заключается главное преимущество. Ведь страна-террорист Россия постоянно атакует различные украинские объекты и для их защиты важна именно мобильность.

На протяжении всей войны Россия использовала крылатые ракеты и дроны-камикадзе для разрушения инфраструктуры Украины. Атаки происходят без разбора, лишая украинцев воды и электричества и убивая местное население. Одним из основных орудий террора Москвы являются иранские дроны-камикадзе Shahed, которые способны нести 50-килограммовую бомбу. Именно от них в основном и будет использоваться IRIS-T.

Сейчас западные поставки ПВО в Украину значительно активизировались по сравнению с тем, как это было после оккупации Крыма в 2014 году. Тогда, как отмечают эксперты, западные политики "не хотели провоцировать Путина" и отказывали во всех просьбах Украины предоставить им новейшие комплексы для защиты неба от воздушных угроз врага.

Но 24 февраля 2022 года коренным образом изменило ситуацию, говорят эксперты. Теперь Украина получает даже то, чего нет на военной службе у самих стран-производителей новейшего оборудования.

Ранее Фокус писал, что российские СМИ в шоке от того, что ВСУ обладают ракетами, способными уничтожить Крымский мост.