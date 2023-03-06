ВСУ обладают ракетами, способными уничтожить Крымский мост, — росСМИ (фото)

По информации российских медиа, ВСУ якобы уже начали использовать для ударов по военным базам в Крыму новую украинскую разработку — оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2", способный поражать цели на расстоянии до 500 километров.

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Украинские военные имеют в своем распоряжении мощную ракету "Гром-2", которой они 4 марта якобы и ударили по российской военной авиабазе в Крыму. Об этом сообщает новостная компания "Новости".

По информации медиа, ВСУ якобы применили ОТРК "Гром-2" во время удара по российскому аэродрому, который расположен около поселка Гвардейское в Симферопольском районе Крыма.

По одной из версий ракета была выпущена из района поселка Тузла Одесской области, согласно второй атака была совершена при помощи советского беспилотника Ту-141 "Стриж".

СМИ также опросило экспертов, мнения которых по поводу использования украинскими военными ОТРК "Гром-2" разделились.

Так, военный эксперт Юрий Федоров считает, что Украина могла создать такую дальнобойную ракету на базе конструкторского бюро в Харькове и ракетостроительного предприятия "Южмаш" в Днепре.

В свою очередь OSINT-аналитик, ветеран армии США Генри Шлоттман отмечает, что пока нет доказательств того, что "Гром-2" поставлен на вооружение ВСУ. По его мнению, более вероятно, что аэродром в Гвардейском был атакован дроном Tу-141 "Стриж".

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2": что о нем известно

ОТРК "Гром-2" действительно разрабатывается украинским конструкторским бюро "Южное" с 2013 года. Это — пример "щита", который должен применяться как инструмент неядерного сдерживания.

Комплекс построен на базе твердотопливной баллистической ракеты. Радиус действия заявлен в 280 км, но также конструкторами была озвучена возможность создания версии с радиусом поражения до 500 км.

В 2019 году должны были начаться первые испытания ракетного комплекса. Однако летом 2022 года "Укроборонпром" сообщил, что проект еще не завершен.

[ + – ] С 2013 года украинские конструкторы работают над созданием ОТРК "Гром-2"

Напомним, летом 2022 года БПЛА с двойной хвостовой балкой, который, как выяснилось, можно заказать на Alibaba, атаковал позиции в Сакском районе оккупированного Россией Крыма. Тогда росСМИ писали, что "дрон с Alibaba" был обнаружен в оккупированном Крыму, в Сакском районе, неоднократно атакуемом ВСУ из-за расположенной там авиабазы.

Фокус также писал о том, что 2 марта росСМИ подтвердили ночную атаку БПЛА на воинскую часть ВС РФ в Крыму. По данным пропагандистов, дроны упали в Сакском районе, один из них взорвался. Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось о "массированной атаке" ВСУ и уничтожении 6 БПЛА.