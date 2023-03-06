ЗСУ мають ракети, здатні знищити Кримський міст, — росЗМІ (фото)

За інформацією російських медіа, ЗСУ нібито вже почали використовувати для ударів по військових базах у Криму нову українську розробку — оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім-2", здатний уражати цілі на відстані до 500 кілометрів.

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Українські військові мають у своєму розпорядженні потужну ракету "Грім-2", якою вони нібито й вдарили по російській військовій авіабазі в Криму. Про це повідомляє новинна компанія "Новини".

За інформацією медіа, ЗСУ нібито застосували ОТРК "Грім-2" під час удару по російському летовищу, розташованому біля селища Гвардійське в Сімферопольському районі Криму.

За однією з версій, ракета була випущена з району селища Тузла Одеської області, згідно з другою, атака була здійснена за допомогою радянського безпілотника Ту-141 "Стриж".

ЗМІ також опитало експертів, думки яких щодо використання українськими військовими ОТРК "Грім-2" розділилися.

Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що Україна могла створити таку далекобійну ракету на базі конструкторського бюро в Харкові та ракетобудівного підприємства "Південмаш" у Дніпрі.

Зі свого боку, OSINT-аналітик, ветеран армії США Генрі Шлоттман зазначає, що поки що немає доказів того, що "Грім-2" надійшов на озброєння ЗСУ. На його думку, ймовірніше, що аеродром у Гвардійському був атакований дроном Tу-141 "Стриж".

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім-2": що про нього відомо

ОТРК "Грім-2" справді розробляється українським конструкторським бюро "Південне" з 2013 року. Це приклад "щита", який повинен застосовуватися як інструмент неядерного стримування.

Комплекс побудований на базі твердопаливної балістичної ракети. Радіус дії заявлений у 280 км, але також конструкторами було озвучено можливість створення версії з радіусом ураження до 500 км.

У 2019 році мали розпочатися перші випробування ракетного комплексу. Проте влітку 2022 року Укроборонпром повідомив, що проєкт ще не завершений.

[ + – ] Із 2013 року українські конструктори працюють над створенням ОТРК "Грім-2"

Нагадаємо, влітку 2022 БПЛА з подвійною хвостовою балкою, який, як з'ясувалося, можна замовити на Alibaba, атакував позиції в Сакському районі окупованого Росією Криму. Тоді росЗМІ писали, що "дрон із Alibaba" був виявлений в окупованому Криму, в Сакському районі, що неодноразово був атакований ЗСУ через розташовану там авіабазу.

Фокус також писав про те, що 2 березня росЗМІ підтвердили нічну атаку БПЛА на військову частину ЗС РФ у Криму. За даними пропагандистів, дрони впали в Сакському районі, один із них вибухнув. Міноборони РФ, зі свого боку, звітувало про "масовану атаку" ЗСУ та знищення 6 БПЛА.