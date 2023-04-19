"Раньше мы слышали — это невозможно": Украина получила еще одну установку ПВО IRIS-T, — Резников

Построение многоуровневой системы ПВО/ПРО, по словам министра обороны, является приоритетом для Украины, а самолеты западного образца являются "вершиной пирамиды" против варварских методов РФ.

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В среду, 19 апреля, министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила очередной зенитно-ракетный комплекс установки IRIS-T от Германии. Об этом Резников написал на своей странице в Facebook.

"Построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки – наш приоритет. Это защита мирных городов, критической инфраструктуры, наших людей в тылу и на фронте", — пишет Резников.

Министр сообщает о свежих поступлениях в от стран-союзников, которые уже переданы в ряды Сил обороны Украины.

"Системы Patriot формируют способность, которой раньше не было – поражать баллистические цели. Очередная установка IRIS-T, за которую мы благодарим немецких партнеров — повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами, а МиГи от польских и словацких друзей усилят нашу защиту и от российских ракет, и от иранских дронов", — пишет он.

Резников подчеркнул, что Украине требуется больше платформ разного уровня и боеприпасов к ним для защиты от российских ракет, учитывая "варварские методы Кремля".

"Самолеты западного образца – вершина этой пирамиды. По каждой платформе сначала мы слышали "нет, это невозможно". Теперь они защищают наше небо. Последовательно работаем на результат", — подчеркнул он.

Резников выразил благодарность западным партнерам и отметил, что чем крепче будет защиты Украины с воздуха, тем больше ресурсов ВСУ смогут использовать для победы, чтобы вернуться к своим семьям.

Что представляет собой система ПВО IRIS-T

IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail) представляет собой самонаводящуюся ракету, которая использует инфракрасное излучение, чтобы зафиксировать цель и сбить ее в воздухе.

В системе IRIS-T используются ракеты малой дальности, которые запускаются как из установки, так и из самолета, что делает их универсальным оружием.

В состав системы входит мощная пусковая установка, поражающая ракетами цель в пределах 40 км, радиолокационная станция с дальностью обзора 250 км и мобильный штаб управления.

Напомним, в начале марта Фокус писал о том, что новейшая немецкая ПВО IRIS-T уже успешно сбивает ракеты и дроны российских оккупантов в небе над Украиной.

В конце октября 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что зенитно-ракетный комплекс IRIS-T сбивает 9 из 10 ракет, выпущенных Вооруженными силами РФ по территории Украины.