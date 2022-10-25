Система ПВО IRIS-T сбивает 9 из 10 российских ракет, выпущенных по Украине, — Шмыгаль

Немецкий ЗРК демонстрирует наивысший показатель эффективности среди подобного вооружения, которым пользуются украинские войска, отметил премьер-министр Украины.

Related video

Новейший зенитно-ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства показывает свою эффективность на поле боя. Система противовоздушной обороны сбивает 9 из 10 ракет, выпущенных Вооруженными силами РФ по территории Украины. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером Германии Олафом Шольцем заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Немецкое оружие прекрасно себя показывает на поле боя. Оно защищает наши жизни, нашу инфраструктуру. 9 из 10 ракет система IRIS-T может обезвреживать. Это самый высокий показатель, который есть у того вооружения, которое мы видели и которым пользовались", — сказал глава украинского правительства.

Также Шмыгаль отметил, что Вооруженные силы Украины пользуются немецкими танками Gepard. Премьер поблагодарил власти Германии за оказанную военную и финансовую поддержку в условиях полномасштабной войны против РФ.

Помимо этого премьер отметил, что за последние две недели войска РФ выпустили по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры Украины более 300 ракет.

Напомним, в Вооруженных силах Украины заявили, что они первыми в мире получили ЗРК IRIS-T на вооружение. Техника уже выполняет свои задачи на южном направлении.

22 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил Германию предоставить больше средств противовоздушной обороны для борьбы с ракетами и дронами на фоне массированных ударов по критической инфраструктуры со стороны войск России.

Вчера канцлер ФРГ Шольц пообещал передать украинским войскам еще три системы ПВО IRIS-T. На данный момент на вооружении украинских войск находится одна такая система.