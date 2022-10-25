Система ППО IRIS-T збиває 9 з 10 російських ракет, випущених по Україні, — Шмигаль

Німецька ЗРК демонструє найвищий показник ефективності серед такого озброєння, яким користуються українські війська, зазначив прем'єр-міністр України.

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Найновіший зенітно-ракетний комплекс IRIS-T німецького виробництва показує свою ефективність на полі бою. Система протиповітряної оборони збиває 9 із 10 ракет, випущених Збройними силами РФ по території України. Про це під час спільної пресконференції з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Німецька зброя чудово себе показує на полі бою. Вона захищає наші життя, нашу інфраструктуру. 9 із 10 ракет система IRIS-T може знешкоджувати. Це найвищий показник, який має те озброєння, яке ми бачили і яким користувалися", — сказав глава українського уряду.

Також Шмигаль зазначив, що Збройні Сили України мають німецькі танки Gepard. Прем'єр подякував владі Німеччини за надану військову та фінансову підтримку в умовах повномасштабної війни проти РФ.

Крім цього, прем'єр зазначив, що за останні два тижні війська РФ випустили по об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури України понад 300 ракет.

Нагадаємо, у Збройних Силах України заявили, що вони першими у світі отримали ЗРК IRIS-T на озброєння. Техніка вже виконує свої завдання на південному напрямку.

22 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попросив Німеччину надати більше засобів протиповітряної оборони для боротьби з ракетами та дронами на тлі масованих ударів по критичній інфраструктурі з боку військ Росії.

Учора канцлер ФРН Шольц пообіцяв передати українським військам ще три системи ППО IRIS-T. Наразі на озброєнні українських військ знаходиться одна така система.