В небе над Киевом увидели яркую синюю вспышку: в ОП объяснили ситуацию (фото, видео)

Киевляне заметили в небе яркую вспышку, в ОП ее объяснили работой ПВО. В ОВА призвали жителей соблюдать информационную тишину и предупредили о воздушной цели.

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Жители Киева и Киевской области заметили яркую голубую вспышку в небе. Видео с ней было опубликовано в соцсетях.

Вспышка в небе над Киевщиной: реакция ОВА

В небе над Киевской областью обнаружена воздушная цель. В Киевской областной военной администрации призывают не публиковать кадры из столицы и области.

"Жители Киевщины! В небе обнаружили воздушную цель. Силы ПВО начеку", — написали в ОВА.

Жителей столицы призывают не снимать небо.

"Находитесь в укрытиях и соблюдайте информационную тишину — ничего не снимайте и не публикуйте в сеть", — призвали в администрации.

У Зеленского объяснили голубую вспышку над Киевом

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал вспышку в Киевской области и призвал жителей не волноваться.

"Не беспокойтесь по поводу НЛО. Это наша ПВО", — заявил он.

Однако позже сообщение было удалено. Ермак призвал ждать заявления военных.

"Ждите информацию Воздушных сил. Будет больше деталей", — написал он.

Напомним, 19 апреля секретарь СНБО заявил, что оккупированные Херсонскую и Луганскую области посетил не Владимир Путин, а его двойник.

Также 19 апреля Алексей Резников сообщил, что Украина получила еще один зенитно-ракетный комплекс IRIS от Германии.