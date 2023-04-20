Голубая вспышка над Киевом: сеть взорвалась мемами об НЛО (фото)
Украинцы шутят, что яркая вспышка в небе была связана с НЛО. В соцсетях представляют, какой могла быть реакция Зеленского, Залужного и Золкина. Фокус собрал самые яркие мемы о контакте с инопланетным.
19 апреля киевляне заметили в небе яркую голубую вспышку. В соцсетях украинцы шутят, что это был контакт с инопланетянами. Версий по поводу их судьбы немало: по разным версиям в сети, они вступили в ряды ВСУ, стали военнопленными или даже оказались возле супермаркета.
Одна из популярных версий украинцев – НЛО сбили Вооруженные силы. В сети шутят и о "трофейной тарелке", и об отчете Воздушных сил с необычным достижением.
Однако некоторые пошли дальше и представили дальнейшую реакцию власти на такое событие как падение НЛО. В частности, по версии украинцев, Владимир Зеленский должен воспользоваться этим для требования нового оружия у партнеров, журналист Владимир Золкин мог бы взять интервью у пленных инопланетян, а спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал бы "контакт" в телемарафоне.
В своих шутках украинцы затрагивают актуальные темы. Например, даже в контексте вспышки над Киевом не обошли "языковой вопрос", Илона Маска и сборы для ВСУ.
Отдельным источником шуток оказалась ироническая гипотеза о том, что в Киеве упал спутник, на который все украинцы собирали деньги. Об этом пошутил даже сам Сергей Притула.
Один из тезисов в шутках по НЛО — украинцам уже ничего не страшно. В сети представили, как контакт с инопланетянами превратился в контракт с ВСУ, а военные потребовали у "тарелки" произнести пароль — слово "паляница".
Чем именно сбивали НЛО, в сети тоже уже придумали. По мнению украинцев, это был ЗРК Patriot.
Яркая голубая вспышка в Киеве: что произошло
Вспышку в небе киевляне заметили 19 апреля.
В Киевской ОВА сообщили, что в небе была обнаружена воздушная цель и призвали местных "ничего не снимать".
Руководитель ОП Андрей Ермак объяснил вспышку работой ПВО, однако позже свое сообщение удалил и попросил украинцев дождаться объяснений от военных.
Напомним, 19 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вместо Владимира Путина оккупированные Херсонскую и Луганскую области посетил его двойник.
Также 19 апреля Владимир Путин провел совещание с чиновниками, во время которого пожаловался на бедность жителей оккупированных территорий.