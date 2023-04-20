Голубая вспышка над Киевом: сеть взорвалась мемами об НЛО (фото)

Украинцы шутят, что яркая вспышка в небе была связана с НЛО. В соцсетях представляют, какой могла быть реакция Зеленского, Залужного и Золкина. Фокус собрал самые яркие мемы о контакте с инопланетным.

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19 апреля киевляне заметили в небе яркую голубую вспышку. В соцсетях украинцы шутят, что это был контакт с инопланетянами. Версий по поводу их судьбы немало: по разным версиям в сети, они вступили в ряды ВСУ, стали военнопленными или даже оказались возле супермаркета.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Одна из популярных версий украинцев – НЛО сбили Вооруженные силы. В сети шутят и о "трофейной тарелке", и об отчете Воздушных сил с необычным достижением.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Однако некоторые пошли дальше и представили дальнейшую реакцию власти на такое событие как падение НЛО. В частности, по версии украинцев, Владимир Зеленский должен воспользоваться этим для требования нового оружия у партнеров, журналист Владимир Золкин мог бы взять интервью у пленных инопланетян, а спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал бы "контакт" в телемарафоне.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

В своих шутках украинцы затрагивают актуальные темы. Например, даже в контексте вспышки над Киевом не обошли "языковой вопрос", Илона Маска и сборы для ВСУ.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Отдельным источником шуток оказалась ироническая гипотеза о том, что в Киеве упал спутник, на который все украинцы собирали деньги. Об этом пошутил даже сам Сергей Притула.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Один из тезисов в шутках по НЛО — украинцам уже ничего не страшно. В сети представили, как контакт с инопланетянами превратился в контракт с ВСУ, а военные потребовали у "тарелки" произнести пароль — слово "паляница".

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Чем именно сбивали НЛО, в сети тоже уже придумали. По мнению украинцев, это был ЗРК Patriot.

Мем о вспышке над Киевом Фото: Соцсети

Яркая голубая вспышка в Киеве: что произошло

Вспышку в небе киевляне заметили 19 апреля.

В Киевской ОВА сообщили, что в небе была обнаружена воздушная цель и призвали местных "ничего не снимать".

Руководитель ОП Андрей Ермак объяснил вспышку работой ПВО, однако позже свое сообщение удалил и попросил украинцев дождаться объяснений от военных.

Напомним, 19 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что вместо Владимира Путина оккупированные Херсонскую и Луганскую области посетил его двойник.

Также 19 апреля Владимир Путин провел совещание с чиновниками, во время которого пожаловался на бедность жителей оккупированных территорий.