Вспышка света в небе над Киевом: украинские ученые назвали причину данного явления

На самом деле ученые не уверены точно и допускают, что мощный взрыв и вспышка света над столицей Украины, связаны с ежегодным астрономическим явлением.

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Неизвестный космический объект, который был замечен киевлянами примерно в 22:00 в среду, 19 апреля, скорее всего является метеоритом из метеорного потока Лириды. Такую версию озвучили в Государственном космическом агентстве Украины.

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Фокус уже подробно писал о яркой вспышке света и взрыве, который ее сопровождал, появившейся поздно вечером 19 апреля в небе над Киевом. Было озвучено много версий причин появления этого явления, в том числе и версия, касающаяся падения космического аппарата NASA под названием RHESSI.

Но как стало известно, этот аппарат должен упасть за тысячи километров от Украины, и хотя ранее сообщалось, что он уже сгорел в атмосфере, новые данные показывают, что он должен исчезнуть полностью в небе над Африкой примерно в 15:58 по Киеву, в четверг, 20 апреля. За перемещением этого аппарата можно следить онлайн.

Также ранее Главный центр специального контроля Украины сообщил о том, что в небе над Украиной было зафиксировано мощное акустическое событие, которое может быть связано с вхождением космического объекта в атмосферу Земли. Были высказаны предположения, что этим объектом является метеорит, который взорвался как раз над Киевской областью.

В Государственном космическом агентстве Украины заявили о том, что скорее всего взрыв и вспышка света над Киевом были вызваны падением метеорита, который входит в состав метеорного потока Лириды. Этот метеорный поток, который ежегодно появляется в апреле, представляет собой обломки долгопериодической кометы C/1861 G1 (Тэтчер), которая совершает полный оборот вокруг Солнца за 415 лет. По словам украинских ученых, метеориты из состава метеорного потока Лириды не оставляют после себя длинных ярких следов в атмосфере и чаще всего проявляют себя в виде ярких вспышек.

Подробнее об этом метеорном потоке Фокус уже писал, и согласно заявлению британских ученых, пик этого потока наступить рано утром в воскресенье, 23 апреля. В то же время украинские ученые считают, что пик потока "падающих звезд" наступит уже в пятницу, 21 апреля.

Напоминаем, что в феврале этого года жители Великобритании и Франции стали свидетелями падения маленького астероида, который так же взорвался в ночном небе и оставил после себя яркий светящийся след. Если изначально предполагалось, что обломки этого космического камня упали в пролив Ла-Манш, то позже стало известно, что они упали на территории Франции, как уже писал Фокус.

Напоминаем, что осенью прошлого года жители Украины сообщали о том, что они стали свидетелями падения метеоритов. Как уже писал Фокус, пользователи Сети из двух городов заявили о том, что с неба упали яркие объекты, которые похожи на космические камни.