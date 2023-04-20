Спалах світла в небі над Києвом: українські вчені назвали причину цього явища

Насправді вчені не впевнені точно і припускають, що потужний вибух та спалах світла над столицею України пов'язані зі щорічним астрономічним явищем.

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Невідомий космічний об'єкт, який був помічений киянами приблизно о 22:00 у середу, 19 квітня, найімовірніше, є метеоритом із метеорного потоку Ліриди. Таку версію озвучили у Державному космічному агентстві України.

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Фокус вже докладно писав про яскравий спалах світла та вибух, який його супроводжував, що з'явився пізно ввечері 19 квітня в небі над Києвом. Було озвучено багато версій причин появи цього явища, у тому числі й версія щодо падіння космічного апарату NASA під назвою RHESSI.

Але як стало відомо, цей апарат має впасти за тисячі кілометрів від України, і хоча раніше повідомлялося, що він уже згорів в атмосфері, нові дані показують, що він має зникнути повністю в небі над Африкою приблизно о 15.58 за Києвом, у четвер, 20 квітня. За переміщенням апарата можна стежити онлайн.

Також раніше Головний центр спеціального контролю України повідомив про те, що у небі над Україною було зафіксовано потужну акустичну подію, яка може бути пов'язана із входженням космічного об'єкта в атмосферу Землі. Було висловлено припущення, що цим об'єктом є метеорит, який вибухнув саме над Київською областю.

У Державному космічному агентстві України заявили про те, що, швидше за все, вибух і спалах світла над Києвом були викликані падінням метеорита, який входить до складу метеорного потоку Ліриди. Цей метеорний потік, який щорічно з'являється у квітні, є уламками довгоперіодичної комети C/1861 G1 (Тетчер), яка здійснює повний оборот навколо Сонця за 415 років. За словами українських вчених, метеорити зі складу метеорного потоку Ліриди не залишають після себе довгих яскравих слідів в атмосфері і найчастіше виявляють себе у вигляді яскравих спалахів.

Докладніше про цей метеорний потік Фокус вже писав, і згідно з заявою британських учених, пік цього потоку настане рано вранці в неділю, 23 квітня. У той же час українські вчені вважають, що пік потоку "падаючих зірок", настане вже в п'ятницю, 21 квітня.

Нагадуємо, що в лютому цього року жителі Великобританії та Франції стали свідками падіння маленького астероїда, який так само вибухнув у нічному небі і залишив після себе яскравий слід, що світиться. Якщо спочатку передбачалося, що уламки цього космічного каменю впали в протоку Ла-Манш, пізніше стало відомо, що вони впали на території Франції, як вже писав Фокус.

Нагадаємо, що восени минулого року жителі України повідомляли про те, що вони стали свідками падіння метеоритів. Користувачі мережі з двох міст заявили про те, що з неба впали яскраві об'єкти, які схожі на космічні камені.