Вибухи наднових призводять до масового вимирання на таких планетах як Земля: чи варто боятися нам

Вплив наднових може знищувати на сусідніх із померлими зірками планетах озоновий шар, який захищає життя від смертельного ультрафіолетового випромінювання.

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Астрономи вивчили кілька десятків вибухів наднових, а також наслідків цих подій за допомогою космічних телескопів і дійшли невтішних висновків. Подібні вибухи створюють потоки рентгенівського випромінювання, які, потрапляючи на сусідні, схожі на Землю планети, можуть знищити більшу частину озонового шару і це призводить до масового вимирання. Такий потік випромінювання може вплинути на планети, розташовані на відстані 160 світлових років від епіцентру вибуху зірки, пише Express.

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Вчені з Університету штату Іллінойс, США, вивчили 31 наднову за допомогою чотирьох космічних телескопів. Їхні дані показують, що після вибуху наднової з'являється потужний потік рентгенівського випромінювання, який у разі зустрічі з атмосферою схожої на Землю планети може призвести до масового вимирання живих істот. Це відбувається через те, що більшість озонового шару, що захищає планету від небезпечного впливу ультрафіолетового випромінювання їх зірок, знищується.

Учені з Університету штату Іллінойс, США, вивчили 31 наднову за допомогою чотирьох космічних телескопів Фото: NASA

За словами Яна Брантона з Університету штату Іллінойс, США, якщо схожа на Землю планета розташована на відстані 160 світлових років від епіцентру вибуху, то смертельного впливу наднової не уникнути.

"Річ у тому, що рентгенівське випромінювання значно змінює хімічний склад таких планет і це призводить до вимирання всього живого. Але поки землянам боятися нічого. Ми не виявили поряд із Землею зірок, які незабаром вибухнуть надновими. Але можливо такий вибух мав негативний вплив на Землю в минулому", — каже Брантон.

Нове дослідження передбачає, що після вибуху наднових потік рентгенівського випромінювання вступає у взаємодію з навколишнім міжзоряним газом і посилюється. Через кілька місяців після вибуху це випромінювання може досягати найближчих планет, схожих на Землю, і смертельний ефект від його впливу може тривати кілька десятків років.

Нове дослідження передбачає, що після вибуху надновий потік рентгенівського випромінювання вступає у взаємодію з навколишнім міжзоряним газом і посилюється Фото: NASA

Якщо зараз Землі поки що нічого не загрожує, то вчені знайшли свідчення того, що вибухи наднових виникали неподалік нашої планети в минулому, в діапазоні між 2 і 8 млн років тому. За оцінками астрономів, старі зірки вибухали на відстані від 65 до 500 світлових років від Землі.

Докази цьому вчені виявили не лише на Землі в геологічних відкладах, а й у ближньому космосі. Зокрема, йдеться про своєрідну "бульбашку" з гарячого газу, оточену оболонкою з холодного газу, розміром приблизно 1000 світлових років. У цій "бульбашці" зараз знаходиться Сонячна система.

Ілюстрація планети, схожої на Землю, розташованої на відстані 160 світлових років від вибуху наднової Фото: NASA

Ілюстрація планети, схожої на Землю, яку досягло смертельне випромінювання після вибуху наднової та відбулося масове вимирання Фото: NASA

Учені вважають, що цей регіон космосу сформувався завдяки кільком вибухам наднових приблизно 14 млн років тому. Дослідження передбачає, що ці вибухи могли мати негативні наслідки Землі. Хоча немає даних про якесь масове вимирання на нашій планеті в той час, це підтверджує теорію про те, що випромінювання від наднових все ж таки могло вплинути на Землю в далекому минулому.

За словами Брантона, той факт, що смертельне випромінювання від вибуху наднових може або знищити потенційне життя на планетах, або взагалі перешкодити його появі, можна використовувати для створення так званої зони, придатної для життя, нашої галактики.

"Якщо мати дані про минулі вибухи наднових, а також про ті зірки, які незабаром стануть надновими, можна виключити з пошуку планети з потенційним життям, що знаходяться поряд з цими подіями, минулими або майбутніми. Тобто можна значно звузити регіон пошуку планет", — каже Брантон.

Раніше Фокус писав про нове дослідження знаменитої наднової Тихо Браги, яка вибухнула майже 500 років тому.

Також Фокус писав про нове дослідження Сонця, яке призвело до розгадки одного з найважливіших секретів нашої зірки.