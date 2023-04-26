Солнце скоро доберется до своего максимума: ученый объясняет, чего ожидать жителям Земли

Новый солнечный максимум будет вероятно намного сильнее, чем предыдущий.

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На Солнце уже в 2025 году настанет пик активности нашей звезды, который называется солнечный максимум, и он наступает всегда примерно в середине цикла активности Солнца, длящегося 11 лет. Новый солнечный максимум может быть намного сильнее предыдущего и окажет серьезное влияние на космическую погоду и энергосистемы на Земле. Также станет больше ярких полярных сияний, видимых не только в полярных регионах планеты. О том, чего ожидать от нового пика солнечной активности рассказывает Мэтью Оуэнс из Университета Рединга, Великобритания, пишет ScienceAlert.

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Новый солнечный максимум

По словам ученого, новый солнечный максимум, когда на Солнце появляется огромное количество солнечных вспышек и корональных выбросов массы, должен наступить уже в 2025 году. Скорее всего он будет сильнее, чем предыдущий и окажет значительное влияние на космическую погоду, а также это может негативно отразиться на работе энергосистем и систем связи на Земле. Также от огромных выбросов солнечных частиц и энергии могут пострадать не только спутники на орбите, но и астронавты на двух космических станциях: МКС и "Тяньгун".

На Солнце уже в 2025 году настанет пик активности нашей звезды, который называется солнечный максимум, и он наступает всегда примерно в середине цикла активности Солнца, длящегося 11 лет Фото: NASA

Солнечная активность имеет свои циклы, которые длятся каждые 11 лет. Примерно в средине такого цикла наступает солнечный максимум, то есть активность Солнца значительно возрастает. По словам Оуэнса, прошлый солнечный максимум, который продолжался в период между 2012 и 2014 годами был одним из самых слабых за последние 100 лет. Но новый пик активности, считает ученый, будет одним из самых сильных.

Любая солнечная активность связана с изменениями в магнитном поле Солнца. И магнитное поле набирает максимальную силу как раз в середине солнечного цикла. Это означает, что на нашей звезде появляется больше таких особых регионов, как солнечные пятна и они "рождают" выбросы энергии и плазмы, известные как солнечные вспышки и корональные выбросы массы. То есть активность Солнца не прекращается никогда, но в период солнечного минимума выбросы солнечных частиц не оказывают такого сильного влияния на окружающий космос, в том числе и Землю.

Геомагнитные бури и солнечные вспышки

Когда такие заряженные солнечные частицы достигают нашей планеты, то это приводит к появлению геомагнитных бурь и ярких полярных сияний. Геомагнитные бури классифицируют, согласно уровню их мощности, на пять типов: от уровня G1 до уровня G5. В основном на Земле во время солнечного минимума могут возникать слабые геомагнитные бури уровня G1 и G2. Но чем ближе к солнечному максимуму, тем чаще ученые могут фиксировать появление очень сильных геомагнитных бурь.

Когда такие заряженные солнечные частицы достигают нашей планеты, то это приводит к появлению геомагнитных бурь Фото: Live Science

Например, несколько дней назад на Земле появилась буря уровня G4 и ее последствия в виде ярких полярных сияний наблюдали даже жители Украины, как уже писал Фокус. Это очень необычно, ведь полярные сияния возникают в основном в самых северных широтах. Но теперь все меняется и таких явлений станет больше и их будут наблюдать жители даже очень южных широт.

Что касается солнечных вспышек, то они также имеют свою классификацию и разделяются на 5 типов, который имеют буквенные обозначения: А, В, С, М и Х. Первые два типа считаются слабыми и чаще всего появляются на Солнце. Вспышки класса С и М появляются лишь иногда, но их количество возрастает, когда Солнце приближается к пику своей активности. То же самое можно сказать и о самых мощных вспышках класса Х. За последние несколько месяцев таких вспышек стало намного больше.

По словам Оуэнса, во время солнечного максимума в космос улетают солнечные частицы, которые несут больше энергии, чем обычно. Они примерно в 4 раза более энергичные, чем частицы, вылетающие от звезды во время солнечного минимума.

Какую опасность представляет солнечный максимум?

Чем больше сильных вспышек на Солнце, тем больше энергии и излучения достигает Земли и околоземного пространства. Такое излучение представляет серьезную опасность не только для здоровья астронавтов, но и пассажиров самолетов. Также такие сильно заряженные солнечные частицы могут вывести из строя оборудование орбитальных станций и космических кораблей. Еще их негативное влияние может привести к прекращению работы спутников, вплоть до того, что они могут сойти с орбиты и упасть в атмосферу.

Что касается здоровья обычных жителей планеты, то повышенное излучение Солнца никак не повлияет на нас. И за это можно сказать спасибо не только нашему озоновому слою, но и магнитному полю, окружающему Землю. В то же время ожидается значительное негативное влияние на энергосистемы, системы связи и навигации на Земле. Учитывая огромную привязанность человека к современным технологиям, это серьезная проблема. Угроза, которую солнечный максимум представляет для энергосистем, вызывает самую большую озабоченность, потому как могут появиться системные отключения электроэнергии на длительный период в разных регионах планеты, говорит Оуэнс.

В то же время, как уже писал Фокус, американский ученый Скотт Макинтош считает, что солнечный максимум настанет не в 2025 году, а возможно уже в конце этого или в начале следующего года.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли одну из причин, почему в разных слоях Солнца температура значительно отличается.