Парад планет у липні 2023 року. Сяйво да Вінчі на Місяці та 5 планет Сонячної системи в ряд: коли дивитися

Уже скоро Місяць з'явиться в небі поруч із Марсом, Сатурном, Юпітером, Венерою і Меркурієм.

Related video

За кілька днів можна буде спостерігати в небі новий парад планет, у якому активну участь братиме Місяць. Але насправді Місяць перебуватиме в небі близько з кількома планетами Сонячної системи протягом усього липня. Найголовніше, що ці планети можна буде побачити неозброєним оком з усієї території Землі, тобто українці зможуть побачити це також. Коли ж чекати на чергові паради планет у липні 2023 року? Про це пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Насправді, Місяць перебуватиме поруч із різними планетами Сонячної системи в різні дні. Наприклад, найближчим часом можна буде побачити поруч із Місяцем Сатурн і Юпітер, а трохи згодом цього місяця — поруч із Місяцем перебуватиме Меркурій, Венера і Марс. За словами вчених, усі планети буде досить добре видно в небі неозброєним оком, але, щоб їх краще розгледіти, все ж, можливо, знадобиться бінокль.

Також важливо уточнити, що подібні астрономічні явища називаються з'єднанням планет і не пов'язані з так званим вирівнюванням планет, яке власне і називають парадом планет. Під час з'єднання планет здається, що два або більше об'єктів перебувають дуже близько один до одного, хоча, звісно, це оптична ілюзія, і Місяць перебуває ближче до нас, ніж, наприклад, Юпітер.

Важливо уточнити, що подібні астрономічні явища називаються з'єднанням планет і не пов'язані з так званим вирівнюванням планет, яке власне і називають парадом планет Фото: Live Science

Перше з'єднання Місяця з іншою планетою цього місяця відбудеться 7 липня. Рано вранці, до світанку, Місяць, який освітить Сонце на 80%, буде перебувати в небі трохи нижче Сатурна.

Друге з'єднання відбудеться 11 липня, коли пізно ввечері в небі можна буде побачити Місяць, освітлений Сонцем на 37%, разом з Юпітером, який буде розташований трохи нижче. А 12 липня рано вранці газовий гігант все ще буде видно поруч із Місяцем, але вони поміняються місцями в небі.

Пізно ввечері в період з 19 по 21 липня Місяць буде освітлений Сонцем лише на 5% і виглядатиме як півмісяць. Але поруч із ним перебуватимуть три кам'янисті планети Сонячної системи — Венера, Меркурій і Марс. Але в цей період планети будуть виглядати дуже тьмяними, хоча Венеру і Марс все ж можна розрізнити, хоча для цього може знадобитися бінокль. Вчені рекомендують вести спостереження за небом приблизно через півгодини після заходу Сонця.

Сяйво да Вінчі на Місяці Фото: The Guardian

Особливо добре ці планети поруч із Місяцем, який буде вже освітлений Сонцем на 10%, буде видно 20 липня. За словами вчених, саме цього дня можна буде також побачити на темному боці Місяця так зване сяйво да Вінчі, що з'являється внаслідок освітлення нашого супутника відбитим від Землі сонячним світлом.

Як уже писав Фокус, у червні стався дійсно унікальний парад планет. Відразу 2 планети Сонячної системи перебували поруч разом з освітленим сяйвом да Вінчі Місяцем.

Що стосується Місяця, то як уже писав Фокус, робот Бендер освітить дорогу астронавтам на нашому супутнику, і світло буде навіть у кратерах, які ніколи не бачили його.