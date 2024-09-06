Земля проводить перестановку останні 1,8 млрд років: нова анімація показала результати (відео)

Дослідники створили анімацію того, як на Землі перебудовувалися континенти. Таким чином на карту було нанесено 40% історії планети.

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Вчені реконструювали тектоніку плит Землі за останні 1,8 млрд років, використавши дані, які були отримані з гірських порід, пише The Conversation.

Уперше геологічні дані Землі були використані подібним чином, щоб зазирнути настільки далеко в минуле планети. Таким чином дослідники склали карту Землі за останні 40% історії планети, яку можна побачити на створеній анімації.

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Роботу очолив Сяньчжи Цао з Океанічного університету в Китаї. Створена ним карта планети за такий довгий проміжок часу демонструє зачаровує континентальний танець, що зачаровує.

Анімація починається з усім знайомої карти світу. Після чого Індія починає рух на південь, а за нею слідують частини Південно-Східної Азії, оскільки в Південній півкулі починає формуватися стародавній континент Гондвана.

Близько 200 млн років тому, коли на Землі ще мешкали динозаври, Гондвана з'єдналася з Північною Америкою, Європою і Північною Азією, після чого утворився суперконтинент Пангея.

Далі реконструкція все в тому ж зворотному напрямку. Глядач бачить, як Пангея і Гондвана утворюються внаслідок зіткнення старіших плит. У міру плину часу, з'являється ще більш древній суперконтинент під назвою Родінія. Але і на цьому анімація не закінчується. Суперконтинент Родінія утворюється в результаті розпаду найдавнішого суперконтиненту Нуна, що сталося близько 1,35 млрд років тому.

Учені зазначають, що Земля унікальна в Сонячній системі тим, що має тектоніку плит. Кам'яниста поверхня нашої планети розділена на фрагменти або плити, які врізаються одна в одну і тим самим створюють гори або ж прірви, що заповнюються океанами.

Річ у тім, що тектоніка плит спричиняє не тільки землетруси і виверження вулканів, вона також підіймає на поверхню породи з самих глибин Землі. Далі ці важливі елементи вимиваються з гірських порід і, зрештою, потрапляють у річки та океани. Саме там ці речовини використовуються живими істотами.

Серед таких важливих елементів виокремлюють фосфор, що утворює каркас для молекул ДНК, а також молібден, який використовується організмами для виробництва білків і амінокислот.

Тектоніка плит також підіймає нагору гірські породи, які вступають у реакцію з вуглекислим газом в атмосфері. Гірські породи, які утримують вуглекислий газ, відіграють важливу роль у регуляції клімату на Землі.

Нагадаємо, перші континенти Землі з'явилися ще до тектоніки плит. Дослідники розкрили походження каміння, з якого були побудовані перші справжні континенти нашої планети.