Земля проводит перестановку последние 1,8 млрд лет: новая анимация показала результаты (видео)

Исследователи создали анимацию того, как на Земле перестраивались континенты. Таким образом на карту были нанесены 40% истории планеты.

Related video

Ученые реконструировали тектонику плит Земли за последние 1,8 млрд лет, использовав данные, которые были получены из горных пород, пишет The Conversation.

Впервые геологические данные Земли были использованы подобным образом, чтобы заглянуть настолько далеко в прошлое планеты. Таким образом исследователи составили карту Земли за последние 40% истории планеты, которую можно увидеть на созданной анимации.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Работу возглавил Сяньчжи Цао из Океанического университета в Китае. Созданная им карта планеты за такой долгий период времени демонстрирует завораживающий континентальный танец.

Анимация начинается со всем знакомой карты мира. После чего Индия начинает движение на юг, а за ней следуют части Юго-Восточной Азии, так как в Южном полушарии начинает формироваться древний континент Гондвана.

Около 200 млн лет назад, когда на Земле еще обитали динозавры, Гондвана соединилась с Северной Америкой, Европой и Северной Азией, после чего образовался суперконтинент Пангея.

Далее реконструкция все в том же обратном направлении. Зритель видит, как Пангея и Гондвана образовываются в результате столкновения более старых плит. По мере течения времени, появляется еще более древний суперконтинент под названием Родиния. Но и на этом анимация не заканчивается. Суперконтинент Родиния образовывается в результате распада самого древнего суперконтинента Нуна, что произошло около 1,35 млрд лет назад.

Ученые отмечаются, что Земля уникальна в Солнечной системе тем, что имеет тектонику плит. Каменистая поверхность нашей планеты разделена на фрагменты или плиты, которые врезаются друг в друга и тем самым создают горы или же пропасти, заполняющиеся океанами.

Дело в том, что тектоника плит вызывает не только землетрясения и извержение вулканов, она также поднимает на поверхность породы из самых глубин Земли. Далее эти важные элементы вымываются из горных пород и в конечном итоге, попадают в реки и океаны. Именно там эти вещества используются живыми существами.

Среди таких важных элементов выделяют фосфор, образующий каркас для молекул ДНК, а также молибден, который используется организмами для производства белков и аминокислот.

Тектоника плит также поднимает наверх горные породы, которые вступают в реакцию с углекислым газом в атмосфере. Горные породы, которые удерживают углекислый газ, играют важную роль в регуляции климата на Земле.

Напомним, первые континенты Земли появились еще до тектоники плит. Исследователи раскрыли происхождение камней, из которых были построены первые настоящие континенты нашей планеты.