Моторошні звуки: NASA показало, як насправді звучить Всесвіт (відео)

Залишок зірки, що вибухнула, величезна галактика і регіон бурхливого зореутворення — тепер їх можна не тільки побачити, а й почути.

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Вчені з NASA використовували дані рентгенівського космічного телескопа Чандра, щоб створити озвучені зображення залишку наднової Кассіопея А, а також одного з найбільших регіонів утворення нових зірок під назвою туманність Тарантул. Також учені озвучили зображення найбільшої відомої спіральної галактики NGC 6872, пише Space.

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У процесі озвучування дані космічного телескопа Чандра, а також додаткові дані інших космічних телескопів перетворилися на звук так само, як цифрові дані перетворюються на зображення.

Вгорі ліворуч — залишок наднової Кассіопея А, праворуч — спіральна галактика NGC 6872, внизу — туманність Тарантул Фото: NASA

Перший об'єкт озвучування даних — це залишок наднової Кассіопея А, який розташовується в Чумацькому Шляху на відстані 11 тисяч світлових років від нас. Цей об'єкт — це все, що залишилося від колись масивної зірки, яка закінчила своє життя внаслідок потужного вибуху.

У центрі Кассіопеї А є нейтронна зірка — це дуже щільна і маленька (приблизно 20 км у діаметрі) залишок ядра звичайної зірки, яка вибухнула надновою. Це наймолодша нейтронна зірка в нашій галактиці серед усіх відомих.

Звук на зображенні залишку наднової починається від нейтронної зірки в центрі і переміщується до краю об'єкта.

Другий об'єкт озвучування даних — це туманність Тарантул, яка розташована на відстані приблизно 179 000 світлових років від нас у галактиці-супутнику Чумацького Шляху під назвою Велика Магелланова Хмара. Ця туманність являє собою ідеальний регіон для вивчення процесу формування та еволюції нових зірок, схожих на Сонце.

Звук на зображенні переміщується зліва направо і відтворює звучання міжзоряного, а також космічних вітрів, які випускають масивні зірки. Також представлено звучання газу, з якого виникають нові зірки.

Третій об'єкт озвучування даних — це спіральна галактика NGC 6872. Вона більш ніж у 5 разів більша за Чумацький Шлях і її діаметр становить 522 000 світлових років. Це найбільша спіральна галактика серед усіх відомих. На зображенні можна побачити у верхньому лівому кутку маленьку спіральну галактику, яку повільно притягує до себе NGC 6872.

Звук на цьому зображенні рухається за годинниковою стрілкою і відображає гарячий міжзоряний газ, джерела рентгенівського випромінювання, спіральні рукави галактики, де відбувається утворення нових зірок. Також представлений звук фонових галактик.

Як уже писав Фокус, найдальший зонд NASA знайшов невідому частину Сонячної системи. Нові дані вказують на те, що межі Сонячної системи набагато далі, ніж вважалося.

Також Фокус писав про те, що були отримані нові фотографії поверхні Меркурія. Їх зробили камери космічного апарату BepiColombo, якому для виходу на орбіту навколо планети потрібно зробити ще два гравітаційних маневри.