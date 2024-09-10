Чому на Міжнародній космічній станції немає штучної гравітації: вчені дали відповідь

Існує кілька важливих причин, чому астронавти на орбіті не можуть перебувати в тих самих умовах, що й на Землі.

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Якщо згадати роботи Альберта Ейнштейна або ж науково-фантастичні твори, то штучну земну гравітацію можна створити в умовах з дуже низькою гравітацією. Проте існує кілька причин, чому на Міжнародній космічній станції (МКС) досі не зробили так, щоб астронавти не перебували в невагомості, а почувалися майже як удома, пише IFLScience.

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Як показав уявний експеримент Альберта Ейнштейна з людиною, що падає з будівлі і відчуває невагомість, гравітація і прискорення еквівалентні. Якби ви перебували всередині космічного корабля без вікон, який має прискорення вільного падіння 1g, то ви б не змогли визначити, чи перебуваєте ви всередині такого корабля, чи просто сидите всередині металевого ящика на Землі.

Теоретично можливо створити штучну гравітацію, або за допомогою постійного прискорення космічного корабля, або за допомогою створення корабля, який постійно обертається. Таким чином штучна гравітація була б створена за допомогою відцентрової сили.

Для будь-якого астронавта було дуже корисно перебувати в умовах штучної гравітації під час перебування в космосі. Життя в умовах низької гравітації протягом тривалого часу негативно позначається на організмі людини. Зокрема, це стосується погіршення роботи м'язів і стану кісток. Адже організм людини виріс в умовах звичайної земної гравітації. Щоб уникнути негативного впливу невагомості на організм астронавти на МКС постійно займаються фізичними вправами.

Але захистити здоров'я астронавтів можна було б за допомогою штучної гравітації. Чому цього не зробили на МКС? Одна з причин полягає в тому, що це поки що просто неможливо, принаймні, без деяких неприємних наслідків. Джон Пейдж з Університету Нового Південного Уельсу каже, що що менший космічний корабель, то швидше він має обертатися, тому для створення штучної гравітації потрібен дуже великий космічний корабель, який обертається дуже повільно. Але це призведе до того, що зникне різниця рівня гравітації між головою та ногами, а тому це може спричинити накопичення крові в ногах та запаморочення.

Існує кілька причин, чому на Міжнародній космічній станції (МКС) досі не зробили так, щоб астронавти не перебували в невагомості, а почувалися майже як удома Фото: NASA

За словами Пейджа, для створення комфортної штучної гравітації знадобиться космічний корабель, який буде набагато більшим за футбольне поле, але розмір МКС менший.

Є й інша, більш суттєва причина, через яку вчені навіть не намагаються створити штучну гравітацію на МКС. Мета космічної станції полягає в проведенні наукових експериментів саме в умовах низької гравітації.

Мета космічної станції полягає в проведенні наукових експериментів саме в умовах низької гравітації Фото: NASA

Немає іншого такого об'єкта, який давав би змогу людям проводити дослідження в стійкому і стабільному середовищі низької гравітації, де можна зробити захопливі нові відкриття з різних галузей науки.

Астронавти вивчають вплив мікрогравітації на все, від зростання ембріонів мишей і бактерій до того, що відбувається з вогнем поза сильним гравітаційним полем. Наявність штучної гравітації суперечила б усьому сенсу існування МКС.

Можливо, у майбутньому буде створено величезні космічні кораблі для переміщення в глибший космос, де буде створено штучну гравітацію для комфортного життя людей під час тривалих подорожей.

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