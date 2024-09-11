Рекорд еще не побит: 7 лет назад на Солнце возникла самая быстрая и мощная вспышка (фото)

В сентябре 2017 года на Солнце появился до сих пор рекордный по многим параметрам взрыв.

Related video

Недавние вспышки на Солнце, несмотря на увеличившуюся активность нашей звезды, пока не дотягивают до рекордной солнечной вспышки, которая возникла 10 сентября 2017 года, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В сентябре 2017 года наступил период снижения активности Солнца, пиковый период которой пришелся на 2017 года во время предыдущего 24-го солнечного цикла. Несмотря на минимальную активность на Солнце появилось активное солнечное пятно под названием AR 12673. Именно в нем возникли 6 и 10 сентября 2017 года две вспышки самого мощного класса Х.

Сначала ученые классифицировали их как вспышки класса X8.2 и X9.3, но через три года данные были пересмотрены и теперь известно, что это были вспышки класса X11.8 и X13.3. До сих пор еще ни одна вспышка на Солнце не была мощнее той, что произошла 10 сентября 2017 года. При этом данное событие установило рекорды, которое еще не побиты другими подобными взрывами на Солнце.

Вспышка на Солнце 10 сентября 2017 года видна в правой части изображения, сделанного аппаратом Solar Dynamics Observatory Фото: NASA

Самое быстрое появление вспышки на Солнце

Солнечные пятна представляют собой области сильного магнитного поля на поверхности Солнца с более низкой температурой (3500 градуса Цельсия), чем окружающая среда (5500 градусов Цельсия). Из-за этого плазма в солнечных пятнах выглядит темной. Известно, что существует связь между силой магнитного поля и способностью солнечных пятен создавать мощные вспышки.

В течение нескольких недель, пока существует солнечное пятно, его магнитное поле постоянно меняется. Как раз 10 сентября 2017 года произошло самое быстрое появление солнечной вспышки в результате изменения магнитного поля из всех известных.

Самое большое ускорение выброса плазмы

Солнечные вспышки — это выброс энергии, но примерно 50% вспышек возникают вместе с корональным выбросом массы или извержением плазмы из атмосферы Солнца. Вспышка 10 сентября 2017 года спровоцировала появление большого коронального выброса массы, который не был направлен в сторону Земли.

Наблюдения показали, что корональный выброс массы имел самое большое ускорение из всех известных, а также имел одну из самых больших начальных скоростей — 4 300 км/с.

До сих пор еще ни одна вспышка на Солнце не была мощнее той, что произошла 10 сентября 2017 года Фото: NASA

Самое длительное гамма-излучение

Солнечные вспышки излучают свет в большей части спектра, от радиоволн до рентгеновских лучей. Гамма-лучи, имеющие самую высокую энергию, излучают только самые мощные вспышки. 10 сентября 2017 года было зафиксировано не только сильнейшее гамма-излучение, но оно также имело самую большую продолжительность — 12 часов.

На видео показаны вспышки на Солнце 6 и 10 сентября 2017 года

Самая длительная вспышка на Солнце

Если более слабые вспышки на Солнце существую десятки минут, то вспышки класса Х — около часа. Но вспышка 10 сентября 2017 продолжалась более 24 часов.

Самая изучаемая вспышка на Солнце в истории

Из-за того, что активное солнечное пятно AR 12673 и связанные с ним вспышки возникли в период минимальной активности Солнца, космические аппараты и специализированные солнечные телескопы сосредоточили все внимание на них. Вспышку 10 сентября 2017 года изучили настолько хорошо, как ни одну другую. Поэтому после события появилось много научных публикаций, что является рекордом для исследования взрыва на Солнце.

В ближайшие 1-3 года ученые ожидают появление на Солнце самых мощных вспышек, ведь Солнце приблизилось (а может она уже наступила, пока не ясно) к фазе самой высокой активности в 25-м солнечном цикле. Но побьют ли какие-либо из этих будущих вспышек рекорды, установленные 7 лет назад еще предстоит узнать.

Как уже писал Фокус, новое исследование показывает, что можно построить космический лифт для доставки ресурсов с "королевы" пояса астероидов. Предполагается, что с учетом имеющихся технологий, можно создать космический лифт на карликовой планете Церера.

Также Фокус писал о том, что новая теория помогает объяснить необычную форму планеты Марс, из-за чего он отличается от других каменистых миров Солнечной системы.