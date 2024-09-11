Космический лифт для доставки ресурсов с "королевы" пояса астероидов: его можно построить

Предполагается, что с учетом имеющихся технологий, можно создать космический лифт на карликовой планете Церера.

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Концепция космического лифта, с помощью которого можно сделать более эффективной доставку грузов и людей с Земли в космос, является не новой. Ученые из разных стран в последние годы изучают возможность строительства такой конструкции. До сих пор эта концепция оказывалась либо технически, либо экономически невыгодной. Нет таких прочных материалов, чтобы они поддерживали лифт пассивно и слишком много энергии нужно для активной его работы. Но такая концепция может оказаться жизнеспособной на других мирах. Группа студентов из Университета Колорадо в Колорадо-Спрингс рассмотрела вариант использования космического лифта на Церере и обнаружила, что его можно создать с помощью существующих технологий. Результаты опубликованы в журнале 2024 Regional Student Conferences, пишет Phys.

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Церера является карликовой планетой и ее иногда называют "королевой" пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером. Имея размер 950 км Церера намного больше всех существующих в поясе космических камней. При этом считается, что она содержит много ценных ресурсов, которые можно использовать людям.

Концепция космического лифта, с помощью которого можно сделать более эффективной доставку грузов и людей с Земли в космос, является не новой. Ученые из разных стран в последние годы изучают возможность строительства такой конструкции Фото: Universe Today

Каждая конструкция космического лифта состоит из трех различных компонентов: основы крепления, троса и противовеса. Для каждого компонента потребуются свои технологии.

С помощью основы крепления лифт должен закрепиться на поверхности Цереры, которая состоит в основном из глины и это хорошая новость для данной технологии. Сила, которую должна выдерживать основа, составляет всего около 300 Н, что намного меньше силы на Земле, учитывая небольшую массу Цереры. Уже есть необходимые технологии для создания такой основы.

Что касается троса, то, то ни один известный науке материал не может выдерживать силы, действующие на трос пассивно управляемого космического лифта, когда он привязан к Земле. Но предполагается, что спасением в этом случае могут стать углеродные нанотрубки.

Противовес намного проще, так как он может быть просто большой массой. Но его масса пропорциональна необходимой длине троса: чем больше масса, тем короче трос. Таким образом, компромисс между более тяжелым противовесом и более коротким тросом является еще одним нюансом при проектировании космических лифтов.

Церера является карликовой планетой и ее иногда называют "королевой" пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером. Имея размер 950 км Церера намного больше всех существующих в поясе космических камней Фото: NASA

Расчеты авторов исследования показывают, что при небольшом технологическом развитии все три основные компонента могут быть готовы к установке на Церере. Среди преимуществ такого проекта называют то, что конструкция может быть полезна в качестве стартовой площадки для доступа к другим астероидам в поясе астероидов.

На Церере также есть вода относительно близко к поверхности, что полезно для всех видов человеческих исследований, в том числе для производства ракетного топлива. Другие ресурсы с Цереры, учитывая ее удачное расположение, можно доставить на Землю.

Но прежде, чем подобным проект когда-либо будет реализован, его кто-то должен финансировать. Расчеты команды показали, что стоимость космического лифта на Церере будет составлять примерно 5,2 млрд долларов. Вряд ли пока какая-либо из стран готова вложить такие деньги в инфраструктурный проект, который еще не доказал свою выгоду.

Поэтому пока что любой космический лифт остается лишь научной фантастикой. Но такие исследования необходимы, ведь, вероятно, в будущем космический лифт можно будет построить как на Земле, так и на других мирах.

Как уже писал Фокус, лучшая теория происхождения Луны не имеет доказательств, как выяснили ученые. Считается, что Луна была создана в результате гигантского удара по Земле, но ученые считают, что наш спутник мог быть создан другим способом.