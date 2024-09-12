Новий рекорд: зараз на орбіті перебуває найбільша кількість людей в історії (відео)

Новий рекорд перевершив минулий, встановлений 2023 року, на 2 людини.

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Зараз на орбіті навколо Землі одночасно перебуває найбільша кількість людей за всю історію космічних польотів. Одразу 19 людей перебувають у навколоземному просторі, а до цього рекордним значенням було 17 осіб, пише Space.

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11 вересня 3 астронавти вирушили на Міжнародну космічну станцію (МКС) на борту російського корабля "Союз". Через кілька годин вони прибули на станцію і таким чином було встановлено новий рекорд за кількістю людей, які одночасно перебувають на орбіті. Якщо у 2023 році одразу 17 людей одночасно перебували в космосі, що було минулим рекордом, то зараз ця кількість збільшилася до 19.

На борту корабля "Союз" на МКС прилетіли астронавт NASA Дон Петтіт і росіяни Овчинін та Іван Вагнер. Варто сказати, що незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну 2022 року і введені західними країнами санкції проти РФ, NASA продовжує співпрацю з "Роскосмосом" на МКС. Також американські та російські астронавти продовжують літати в космос на кораблях США і РФ у складі інтернаціональних екіпажів.

Три астронавти, які прибули на орбітальну станцію, приєдналися до екіпажу МКС, який складається з астронавтів NASA Меттью Домініка, Майкла Барратта, Джанетт Еппс, Трейсі Колдуелл-Дайсон, Баррі Вілмора та Суніти Вільямс, а також росіян Миколи Чубпа, Олександра Гребьонкіна та Олега Кононенка.

Зараз на орбіті навколо Землі одночасно перебуває найбільша кількість людей за всю історію космічних польотів Фото: NASA

Вілмор і Вільямс мали повернутися на Землю ще в червні на борту космічного корабля Starliner. Але у корабля виникли проблеми з двигунами на орбіті, а тому NASA тримало екіпаж на МКС замість восьми днів протягом трьох місяців, щоб вирішити цю проблему. У підсумку в NASA вирішили повернути Starliner на Землю без астронавтів, які повернуться додому на борту корабля SpaceX Crew Dragon у лютому наступного року. Фокус уже писав про те, як пройшла посадка Starliner, а також про те, що, як з'ясувалося, Вілмор і Вільямс могли все ж повернутися додому ще 7 вересня.

Нагадуємо, що на орбіті також перебуває китайська космічна станція "Тяньгун". Уже багато років Китаю заборонено відправляти своїх астронавтів на МКС, а тому країна побудувала свій космічний аванпост. На цій станції наразі перебувають троє китайських астронавтів: Лі Цун, Лі Гуансу і Е Гуанфу.

Ще чотири людини на орбіті перебувають на борту космічного корабля Crew Dragon, який виконує історичну п'ятиденну місію в космосі, що називається Polaris Dawn. Як уже писав Фокус, цей екіпаж складається з космічних туристів: Джареда Айзекмана, Анни Менон, Сари Гілліс і Скотта Потіта. Ці люди вже побували на висоті 1400 км над Землею, а це рекордна відстань з часів місячної програми "Аполлон", що завершилася 52 роки тому.

Вважається, що справжній космос починається на висоті 100 км над Землею, хоча також існує думка, що він починається на висоті 80 км. Якщо брати останнє значення, то тоді рекорд одночасного перебування людей у космосі був встановлений у травні минулого року і в січні 2024 року. Тоді до 14 астронавтів на орбіті ненадовго приєдналися на висоті трохи більше 80 км 6 туристів на борту космічного літака VSS Unity компанії Virgin Galactic. Таким чином одночасно в космосі перебували 20 осіб.

Якщо ж вважати, що космос починається на висоті 100 км, то в грудні 2021 року було також досягнуто рекордного показника перебування людей у космосі на рівні 19 осіб. Це сталося завдяки тому, що до астронавтів на орбіті ненадовго приєдналися 6 туристів на борту корабля New Shepard компанії Blue Origin.

Як уже писав Фокус, NASA знову вдалося врятувати "Вояджер-1" у міжзоряному просторі. 47-річний найдальший апарат NASA вкотре довелося трохи полагодити, щоб він міг зв'язуватися із Землею.

Що стосується рекордів, то, як уже писав Фокус, у вересні 2017 року на Сонці стався унікальний за багатьма параметрами спалах. Досі його рекордні показники не були подолані іншими вибухами на нашій зірці.