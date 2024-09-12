На Марсі відбувається щось дивне: або там існує життя, або невідома хімія

Вчені намагаються зрозуміти, з чим пов'язані короткочасні викиди метану з-під поверхні Червоної планети.

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За останні 11 років уже 8 разів марсохід Curiosity фіксував несподівані короткочасні викиди метану з-під поверхні на Марсі. Щоразу надмірна кількість метану зникала протягом кількох місяців. Припускають, що причиною викидів метану може бути незвичайна форма інопланетного життя або ж невідома хімія. У будь-якому разі, на Марсі відбувається щось дивне, вважає американський астрофізик Пол Саттер, який розглядає ймовірні пояснення таємниці метану на Червоній планеті в статті для Space.

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Метан є найпростішим вуглеводнем і це безбарвний газ без запаху. Він складається з одного атома вуглецю і чотирьох атомів водню. Обидва хімічні елементи дуже добре поширені по всьому Всесвіту.

На Марсі багато вуглецю і він утворює вуглекислий газ, з якого в основному складається тонка атмосфера Червоної планети. На Марсі також багато водню. Зазвичай водень часто пов'язаний з іншими елементами в хімічних сполуках. Щоб з'явився метан, водень має бути вільним.

На Землі вільний водень може виникати під час взаємодії води з багатими на залізо і магній породами, зокрема це стосується мінералу олівін. Цей мінерал у великій кількості також виявили і на Марсі.

За правильних умов вільний водень вступає в реакцію з вуглекислим газом і утворюється метан. Але для того, щоб це сталося на Марсі, на планеті має бути вода в рідкому вигляді.

Хоча колись на планеті було багато води, зараз це пустельний посушливий світ. Вода в рідкому вигляді на Марсі може перебувати тільки глибоко під поверхнею. Якщо вода там дійсно є, то вона може вступати в реакцію з мінералами і виділяти водень. Потім водень може вступати в реакцію з вуглекислим газом і виробляти метан.

За останні 11 років уже 8 разів марсохід Curiosity фіксував несподівані короткочасні викиди метану з-під поверхні на Марсі. Щоразу надмірна кількість метану зникала протягом кількох місяців Фото: NASA

Але що може спричиняти раптові викиди метану, які виявив марсохід Curiosity? За допомогою геологічних процесів пояснити це неможливо, адже на відміну від Землі Марс не є геологічно активною планетою.

Тому, можливо, на Марсі існує інопланетне життя, але такі істоти знаходяться глибоко під поверхнею. Це життя не може вижити за рахунок фотосинтезу, адже немає достатньої кількості світла, і за рахунок кисню, адже його дуже мало на Марсі. Тому будь-яке потенційне приховане життя на Червоній планеті не схоже на більшість живих істот на Землі.

Але на нашій планеті живуть організми, які можуть бути схожими на "марсіан". Вони називаються метаногени і ці одноклітинні організми поглинають водень і виділяють метан. Таким чином саме марсіанські метаногени можуть виробляти надлишковий метан на Марсі.

Уже відомо, що викиди метану на Червоній планеті, як правило, відбуваються сезонно. Пізньої весни і на початку літа марсохід зафіксував найвищі рівні метану в атмосфері. З огляду на те, що багато живих організмів природним чином реагують на сезонні зміни, то це може бути підтвердженням того, що на Марсі може існувати інопланетне життя.

Але немає ніяких інших доказів позаземного життя на Марсі, а також немає ознак інших побічних продуктів метаногенів, таких як надлишковий рівень етану.

Що б не відбувалося на Марсі, вченим ще належить пояснити таємницю метану і, можливо, виявити невідомі хімічні процеси, якщо там все ж немає життя.

Як уже писав Фокус, зараз на орбіті перебуває найбільша кількість людей в історії. Новий рекорд перевершив минулий, встановлений у 2023 році, на 2 людини.

Фокус також писав про дослідження, в рамках якого вчені спробували пояснити загадкові викиди метану на Марсі.