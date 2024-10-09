Неуловимая пятая сила природы: физики нашли способ обнаружить ее рядом с Землей (фото)

Если пятая фундаментальная сила Вселенной все же существует, то изучение окрестностей Земли поможет ее обнаружить.

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Сейчас физикам известны четыре фундаментальные силы природы: гравитационное, электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие. Но есть предположение, что существует еще и пятая сила во Вселенной, которую пока не удалось найти. Некоторые физики считают, что ее не обнаружили потому, что она очень слабая. Тем не менее именно эта сила может объяснить некоторые загадочные явления во Вселенной. Авторы исследования, опубликованного в журнале Communications Physics, считают, что обнаружить пятую силу природы можно с помощью миссий к близлежащим астероидам, пишет IFLScience.

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Намеки на то, что пятая сила природы существует, продолжают появляться в наших данных наблюдений за космосом. Но некоторые исследователи считают, что реальных доказательств ее существования нет. Также нет единого мнения о природе пятой силы, что усложняет ее поиск. Но если ученые обнаружат объект, ведущий себя таким образом, который нельзя объяснить с помощью четырех существующих сил природы, то это будет возможным доказательством существования неуловимой пятой силы.

По словам физиков, аномалии в траекториях движения космических объектов часто приводили к открытию новых законов физики и ранее неизвестных небесных тел. Иногда появляются заявления об аномалиях в орбитах планет, но обычно оказывается, что это ошибка или результат гравитационного притяжения объекта, который не принимался во внимание. Траектории движения астероидов могут также иметь аномалии и их также можно объяснить.Но если окажется, что орбита астероида не совсем такая, как ожидалось, и все объяснения не подходят, то это может стать признаком неизвестной пятой силы.

Физики искали аномалии в орбите астероида Бенну, но пятая сила не была обнаружена Фото: NASA

Сейчас ученые намного лучше изучают орбиты астероидов, которые пересекают во время своего вращения вокруг Солнца орбиту Земли. Например, это касается известного астероида Бенну. Авторы исследования говорят, что они искали аномалии в орбите этого астероида, используя данные космического аппарата OSIRIS-REx. Анализ данных не показал никаких доказательств наличия пятой силы, влияющей на движение Бенну. Но физики считают, что нужно продолжать наблюдения за этим и другими астероидами, ведь есть некоторые неопределенности, которые указывают на возможное наличие пятой силы Вселенной.

Ученые говорят, что такие наблюдения могут расширить понимание Вселенной и позволят переосмыслить понимание Стандартной физики элементарных частиц, гравитации и темной материи.

Физики планируют использовать данные космического аппарата OSIRIS-APEX, который будет изучать астероид Апофис, когда тот приблизится к Земле в 2029 году, чтобы искать отклонения от ожиданий. Ученые считают, что это исследование еще больше сузит диапазон возможностей существования для пятой силы.

Физики планируют использовать данные космического аппарата OSIRIS-APEX, который будет изучать астероид Апофис, когда тот приблизится к Земле в 2029 году, чтобы искать отклонения от ожиданий Фото: NASA/JPL-Caltech

Переносчиками известных фундаментальных сил Вселенной, кроме гравитации, являются субатомные частицы. Авторы исследования предполагают, что переносчиком пятой силы является сверхлегкий бозон. Эти же частицы могут составлять и темную материю. Если сверхлегкие бозоны скрываются в Солнечной системе, то они могут вызывать различные изменения в орбитах астероидов, считают физики.

Как уже писал Фокус, получены доказательства того, что жизнь на Земле возникла с помощью гостей из космоса. Ученые считают, что астероиды могли доставить на Землю необходимые для зарождения жизни ингредиенты. Это подтверждает изучение образцов астероида Рюгу.

Также Фокус писал о том, что компания из США занялась созданием нового пассажирского сверхзвукового самолета, скорость которого будет в 6 раз выше скорости звука. Даже самый известный сверхзвуковой пассажирский авиалайнер "Конкорд" не летал так быстро.