Виявлено загадкові найяскравіші об'єкти у Всесвіті: фізики не знають, як вони з'явилися (фото)

Виявлені квазари кидають виклик моделям формування таких об'єктів, адже деякі з них, всупереч теоріям, існують, як одинаки, а мають бути оточені великою кількістю галактик.

Related video

Астрофізики за допомогою космічного телескопа Вебб виявили кілька найдавніших квазарів у ранньому Всесвіті, коли йому було менше 1 млрд років. Ці об'єкти, згідно з моделями, мали з'явитися з дуже щільних ділянок первинної матерії, а поруч із ними повинні були з'явитися багато маленьких галактик. Але автори дослідження виявили, що деякі з квазарів існують майже на самоті. Таким чином незрозуміло, як вони взагалі з'явилися. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Квазари є дуже яскравими ядрами галактик, у центрі яких міститься надмасивна чорна діра, яка і створює ці об'єкти. Коли чорна діра поглинає матерію, то виходить величезна кількість енергії, що змушує матерію світитися. Таким чином квазари є найяскравішими об'єктами у Всесвіті.

Астрофізики виявили кілька нових квазарів, які утворилися приблизно через 600-700 млн років після Великого вибуху, тобто їм понад 13 млрд років. Ці квазари створили надмасивні чорні діри, маса яких у мільярд разів більша за масу Сонця, а яскравість квазарів у трильйон разів більша за яскравість нашої зірки. Науковці поки що не знають, як ці об'єкти змогли стати такими величезними і такими яскравими за відносно невеликий за космічними мірками період часу, адже припускають, що для цього їм потрібні кілька мільярдів років.

Учені виявили, що околиці стародавніх квазарів сильно відрізняються. Якщо одні оточені кількома десятками галактик, як і передбачають моделі створення найперших квазарів, то інші перебувають майже на цілковитій самоті, адже поруч виявлено лише кілька галактик.

Ці самотні квазари кидають виклик розумінню астрофізиками того, як ці яскраві об'єкти могли утворитися так рано у Всесвіті, без значного джерела навколишньої матерії, що сприяло зростанню надмасивної чорної діри.

На цьому знімку, отриманому космічним телескопом Вебб, видно древній квазар (у червоному колі) з меншою, ніж очікувалося, кількістю сусідніх галактик. Це кидає виклик розумінню астрофізиками того, як утворилися перші квазари і надмасивні чорні діри Фото: NASA

Нове відкриття ламає стандартну картину зростання перших чорних дір і утворення галактик. Вважається, що незабаром після Великого вибуху у Всесвіті були створені нитки темної матерії, які своєю гравітацією сприяли накопиченню звичайної матерії і перетворенню її на дуже щільні ділянки космосу. Саме там утворилися найбільш масивні об'єкти, зокрема й квазари. Але при цьому навколо квазарів, які були ядром великих галактик, мали виникнути безліч дрібніших галактик.

Результати дослідження викликають більше запитань, ніж дають відповідей. Якщо навколо самотніх квазарів знаходиться недостатньо матерії для безперервного зростання, то це означає, що повинен бути якийсь інший спосіб, за допомогою якого вони можуть рости, і його ще треба буде виявити, кажуть вчені.

З іншого боку, існує ймовірність, що деякі стародавні квазари можуть бути не такими вже й самотніми, як здаються, а оточені великою кількістю галактик. Просто ці галактики приховані великою пеленою пилу, а тому їх не вдалося знайти. Автори дослідження кажуть, що вони продовжать спостереження, щоб спробувати знайти відповіді на інтригуючі питання.

Як уже писав Фокус, телескоп Хаббл показав космічний "зоряний вулкан" і це найближча до нас вибухова зірка. Космічний телескоп Хаббл зробив знімки однієї з найбільш буйних зірок у нашій галактиці, яка є найближчою до Землі симбіотичною подвійною зіркою.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили в ранньому Всесвіті набагато більше величезних чорних дір, ніж передбачали теорії. Це відкриття може допомогти вирішити одну з головних загадок космології.

Ще Фокус писав про нове дослідження, згідно з яким під водяним льодом на Марсі існують необхідні умови для фотосинтезу. Вчені вважають, що під поверхнею Марса можуть ховатися мікроорганізми, які за допомогою фотосинтезу отримують енергію.