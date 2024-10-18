Найближча вибухова зірка: телескоп Габбл показав космічний "зоряний вулкан" (відео)

Космічний телескоп Габбл зробив знімки однієї з найбільш буйних зірок у нашій галактиці, яка є найближчою до нас симбіотичною подвійною зіркою.

Related video

Нове вражаюче зображення космічного телескопа Хаббл показує подвійну зірку R Водолія, яка переживає масштабний космічний вибух. На фотографіях видно барвисту туманність із нитками газу, що тягнуться у вигляді спіралі. R Водолія є унікальною зіркою, адже це симбіотична подвійна зірка і найближчий об'єкт подібного роду до Землі, пише Forbes.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

R Водолія знаходиться на відстані 700 світлових років від нас. Ця симбіотична подвійна зірка складається з пари зірок, які перебувають на протилежних стадіях еволюції.

Одна з них є червоним гігантом, який у 400 разів більший за Сонце і є зіркою, що поступово вмирає. За словами вчених, ця величезна зірка у 5000 разів яскравіша за Сонце. Інша зірка є маленьким білим карликом, тобто щільним ядром померлої зірки. Обидві зірки в R Водолія оточені барвистою туманністю.

Червоний гігант і білий карлик мають вибухонебезпечні стосунки. Коли білий карлик наближається до червоного гіганта протягом свого 44-річного орбітального періоду, він за допомогою своєї гравітації забирає у величезної зірки водневий газ. Він накопичується на поверхні білого карлика і в певний момент внаслідок термоядерного синтезу виникає вибух, схожий на вибух гігантської водневої бомби. Саме це створює петлі газу, що світиться, які утворюють спіральний візерунок, видимі на зображенні телескопа Хаббл.

Космічний телескоп Габбл уже давно спостерігає за подвійною зіркою R Водолія. Вчені створили відеоролик, на якому показано еволюцію подвійної системи з 2014 по 2023 рік. На відео можна побачити, як змінюється яскравість подвійної зірки і як туманність змінюється з плином часу.

Вчені називають R Водолія однією з найбуйніших зірок у нашій галактиці та зоряним вулканом. R Водолія виглядає як витвір мистецтва, створений самим Всесвітом. Насправді туманність, що оточує дві зірки, величезна. Потоки газу, що створюють туманність, відлітають на відстань до 400 млрд км, а це приблизно в 2,5 тисячі разів більше відстані від Землі до Сонця.

Симбіотична подвійна зірка R Водолія Фото: ESA

Ми не живемо в подвійній зоряній системі, але R Водолія є натяком на далеке майбутнє Сонця. Наша зірка в кінцевому підсумку стане червоним гігантом, а потім перетвориться на білого карлика через кілька мільярдів років.

Незвичайні фотографії R Водолія є свідченням здатності телескопа Хаббл бачити деталі зірок на дуже великих відстанях і показувати їхні зміни з плином часу. Симбіотичні зірки, такі як R Водолія, показують, наскільки динамічним може бути Всесвіт.

Як уже писав Фокус, Китай розкрив амбітні плани щодо космосу. Китай планує доставити зразки ґрунту з Марса, висадити астронавтів на Місяці, відправити апарат до Юпітера і все це в найближчі роки.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили незвичайну зірку на стадії червоного гіганта, яка змінює уявлення про еволюцію зірок і про те, як створюються хімічні елементи.