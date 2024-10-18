Самая близкая взрывная звезда: телескоп Хаббл показал космический "звездный вулкан" (видео)

Космический телескоп Хаббл сделал снимки одной из самых буйных звезд в нашей галактике, которая является самой близкой к нам симбиотической двойной звездой.

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Новое впечатляющие изображения космического телескопа Хаббл показывает двойную звезду R Водолея, которая переживает масштабный космический взрыв. На фотографиях видна красочная туманность с нитями газа, тянущимися в виде спирали. R Водолея является уникальной звездой, ведь это симбиотическая двойная звезда и самый близкий объект подобного рода к Земле, пишет Forbes.

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R Водолея находится на расстоянии 700 световых лет нас. Данная симбиотическая двойная звезда состоит из пары звезд, которые находятся на противоположных стадиях эволюции.

Одна из них является красным гигантом, который в 400 раз больше Солнца и является звездой, которая постепенно умирает. По словам ученых, эта огромная звезда в 5000 раз ярче Солнца. Другая звезда является маленьким белым карликом, то есть плотным ядром умершей звезды. Обе звезды в R Водолея окружены красочной туманностью.

Красный гигант и белый карлик имеют взрывоопасные отношения. Когда белый карлик приближается к красному гиганту в течение своего 44-летнего орбитального периода, он с помощью своей гравитации забирает у огромной звезды водородный газ. Он накапливается на поверхности белого карлика и в определенный момент в результате термоядерного синтеза возникает взрыв, похожий на взрыв гигантской водородной бомбы. Именно это создает петли светящегося газа, образующие спиральный узор, видимые на изображении телескопа Хаббл.

Космический телескоп Хаббл уже давно наблюдает за двойной звездой R Водолея. Ученые создали видеоролик, на котором показана эволюция двойной системы с 2014 по 2023 год. На видео можно увидеть, как меняется яркость двойной звезды и как туманность меняется с течением времени.

Ученые называют R Водолея одной из самых буйных звезд в нашей галактике и звездным вулканом. R Водолея выглядит как произведение искусства, созданного самой Вселенной. На самом деле туманность, окружающая две звезды, огромная. Потоки газа, создающие туманность, улетают на расстояние до 400 млрд км, а это примерно в 2,5 тысячи раз больше расстояния от Земли до Солнца.

Симбиотическая двойная звезда R Водолея Фото: ESA

Мы не живем в двойной звездной системе, но R Водолея представляет собой намек на далекое будущее Солнца. Наша звезда в конечном итоге станет красным гигантом, а затем превратится в белого карлика через несколько миллиардов лет.

Необыкновенные фотографии R Водолея являются свидетельством способности телескопа Хаббл видеть детали звезд на очень больших расстояниях и показывать их изменения с течением времени. Симбиотические звезды, такие как R Водолея, показывают, насколько динамичной может быть Вселенная.

Как уже писал Фокус, Китай раскрыл амбициозные планы относительно космоса. Китай планирует доставить образцы почвы с Марса, высадить астронавтов на Луне, отправить аппарат к Юпитеру и все это в ближайшие годы.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили необычную звезду на стадии красного гиганта, которая меняет представление об эволюции звезд и о том, как создаются химические элементы.