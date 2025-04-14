Домашняя черепаха в США пережила торнадо и чудом воссоединилась со своей семьей спустя длительное время (фото)

Домашняя черепаха Миртл воссоединилась со своей семьей через несколько недель после того, как исчезла во время смертоносного торнадо, бушевавшего в марте. Удивительный случай возвращения потерявшейся любимицы случился в сельской местности Кокомо штата Миссисипи 13 апреля.

Related video

Об истории спасения и воссоединения черепахи с семьей рассказало агентство AP News.

AP News / черепаха Миртл после возвращения домой

Сообщается, что Миртл исчезла после того, как семья Эмануэль 15 марта покинула свой частный дом в сельской местности Кокомо штата Миссисипи. В этот день на штат налетел торнадо.

Когда семья вернулась домой, то заметила, что на территории их дома есть разрушения из-за непогоды. Две большие сосны упали на задний двор дома, где как раз была расположена изгородь, в пределах которой жила любимица Миртл. Самой черепахи на месте семья Эмануэль не обнаружила.

Лишь через несколько недель Миртл нашлась: ее раненой подобрала соседка семьи, которая решила передать животное в Центр спасения черепах штата Миссисипи, ведь понимала, что Миртл нуждается в лечении.

Через некоторое время соседка позвонила в центр, ведь узнала, что семья Эмануэль ищет свою любимую черепаху, которая исчезла во время торнадо в марте.

"Женщина, которая нашла черепаху, позвонила мне и сказала, что наткнулась на владельцев", — рассказала Кристи Милборн, основательница и содиректор организации.

Вскоре владельцы сами позвонили в центр и вернули Миртл домой.

"Он много пережил... Приятно чувствовать себя счастливой после всей этой грусти, горя и потерь", — отметила счастливая владелица Миртл Тиффани Эмануэль после возвращения черепахи.

Сейчас семья ухаживает за Миртл и уделяет ей максимально много внимания, чтобы черепаха как можно скорее выздоровела и забыла об ужасе, который ей пришлось пережить. Сама Тиффани обещает всегда быть рядом с Миртл и окружить ее любовью и заботой.

Отметим, ранее Фокус узнавал об уникальном событии в мире природы: очень редкая черепаха, которой около 100 лет, впервые стала мамой. Об этом событии стало известно 7 апреля.

Также известна история редкой черепахи, которая не может вернуться в Соединенные Штаты Америки из-за пошлин, которые наложил президент Дональд Трамп. Об этом Фокус узнавал 25 марта.