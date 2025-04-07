Невозможное возможно: очень редкая черепаха впервые стала мамой в возрасте около 100 лет (видео)

Западные черепахи острова Санта-Крус, одного из Галапагосских островов, находятся под угрозой исчезновения, но ученые полагают, что у вида появилась надежда — 100-летняя черепаха по имени Мамочка впервые стала мамой.

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Об этом пишет Live Science.

Недавно в зоопарке Филадельфии вылупились яйца, отложенные пожилой черепахой, родившейся на Галапагосских островах западного Санта-Круса (Chelonoidis niger porteri). Исследователи отмечают, что самка известна по имени Мамочка, а ее точный возраст неизвестен — впрочем, сотрудники зоопарка отмечают, что самка живет в зоопарке уже более 90 лет.

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Известно, что западные черепахи Санта-Крус-Галапагос находятся под угрозой исчезновения на своей родине, на Галапагосских островах. Более того, ученые отмечают, что в зоопарках США представителей этого вида содержится не более полусотни особей. Более того, это первый раз, когда в зоопарке Филадельфии вылупились западные черепахи Санта-Крус-Галапагос за более чем 150-летнюю историю.

Любопытно, что самка впервые родила детеныша после спаривания с самцом приблизительного того же возраста. По словам президента и генерального директора зоопарка Филадельфии Джо-Эль Могермана, рождение детеныша стало важной вехой в истории зоопарка Филадельфии. Известно, что самка прибыла в зоопарк в 1932 году — простыми словами, любой, кто посещал зоопарк в последние 92 года, вероятно, встречал ее.

Отметим, что западные черепахи Санта-Крус-Галапагос являются подвидом галапагосских черепах. К слову, эти гигантские черепахи также являются крупнейшим видом на планете: самцы, как правило, крупнее самок и вырастают до 1,8 метра в длину, а их вес составляет около 2160 килограммов.

Увы, деятельность человека на Галапагосских островах привела к гибели сразу нескольких видов черепах, а западные черепахи Санта-Крус-Галапагосс оказались на грани вымирания. Данные указывают на то, что численность черепах значительно сократилась из-за действий моряков, которые охотились на них ради мяса. Люди также нарушили среду обитания вида и ввели инвазивные виды, которые теперь конкурируют с черепахами за еду. Более того, хищники, такие как кошки и крысы, охотятся на яйца черепах — в результате чего популяция неминуемо сокращается.

100-летняя черепаха Мамочка из зоопарка Филадельфии, по словам ученых, является частью программы разведения в неволе в зоопарках США — предполагается, это позволит сохранить вид. Исследователи отмечают, что самка впервые произвела на свет потомство после того, как в 2020 году в зоопарк прибыл самец по имени Абраццо, которому также около 100 лет.

Ученые отмечают, что черепахи и другие рептилии, как правило, сохраняют способность к размножению в течение всей своей жизни после достижения зрелости, а потому способны размножаться до глубокой старости. Увы, ученые все еще не уверены, как долго на самом деле могут жить галапагосские черепахи, однако данные Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего указывают на то, что возраст одной особи составил невероятные 171 года.

Известно, что после спаривания Мамочка отложила 16 яиц в ноябре 2024 года. Смотрители забрали яйца и поместили их в искусственный инкубатор. Как и у большинства черепах, пол детенышей галапагосских черепах определяется температурой, при которой инкубируются яйца. Например, при температуре ниже 28 градусов по Цельсию рождаются самцы, а при 29,5 градуса по Цельсию — самки. Смотрители инкубировали половину яиц при температуре самцов, а половину — при температуре самок, чтобы получить смесь, но, согласно заявлению, пока вылупились только самки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как гигантские черепахи живут более 100 лет.