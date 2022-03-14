Ученые обнаружили неизвестный науке вид гигантских черепах на Галапагосских островах

Оказалось, что живущие на одном из островов черепахи на самом деле относятся к совсем другому виду, чем считалось раньше.

Ученые из Университета Ньюкасла, Великобритания и Йельского университета, США, пришли к выводу, что вид, к которому причисляли ныне живущих черепах на острове Сан-Кристобаль, почти наверняка исчез. Новые данные показывают, что эти черепахи принадлежат к неизвестному науке виду, сообщает ScienceAlert.

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Новый анализ ДНК костей столетней черепахи показал, что живущие виды гигантских черепах на острове Сан-Кристобаль из состава Галапагосских островов представляют собой другую неописанную группу организмов. Гигантская черепаха с острова Сан-Кристобаль, Chelonoidis chathamensis, которую описали более века назад, теперь, вероятно, является вымершим видом.

До сих пор считалось, что черепахи, живущие на острове Сан-Кристобаль, принадлежат к одному виду, C. chathamensis, который был описан на основе костей и панцирей, собранных во время экспедиции в 1906 году в горах острова. Эта экспедиция так и не достигла низменностей Сан-Кристобаля, где в настоящее время живут черепахи.

Ученые сравнили генетический материал черепах, которые населяют остров Сан-Кристобаль, с костями и панцирями, собранными в 1906 году и обнаружили, что они отличаются. Это значит, что живущие ныне 8 тысяч черепах, которые живут в низинах, относятся к другому виду.

[ + – ] Новый анализ ДНК костей столетней черепахи показал, что живущие виды гигантских черепах на острове Сан-Кристобаль из состава Галапагосских островов представляют собой другую неописанную группу организмов Фото: ScienceAlert

Ученые сделали вывод, что на острове жили две разные группы черепах: одна в горах, другая — в низинах. Это значит, что вид C. chathamensis скорее всего вымер. Ученые будут и дальше продолжать свое исследование, чтобы точно подтвердить свои данные. Пока название для нового вида ученые не придумали.

Галапагосские острова, к которым относится остров Сан-Кристобаль, протяженностью 557 км, находятся примерно в 1000 км от берегов Эквадора в Тихом океане. Эта территория охраняется государством, так здесь живут уникальные виды флоры и фауны.

Эти острова стали известны благодаря исследованиям британского ученого Чарльза Дарвина. А открыли их еще в 1535 году. Сейчас считается, что на всех островах архипелага проживало 15 разных видов гигантских черепах, три из которых уже вымерли.

Напоминаем, что в Европе открыли новый вид древних черепах, который выжил после падения астероида. Они жили в пресной воде и имели размер 19 см.

Фокус также писал о том, что Книга рекордов Гиннеса назвала самую старую черепаху в мире. Она родилась в 1832 году.