Книга рекордов Гиннеса назвала самую старую черепаху в мире

Черепаха по имени Джонатан является самым старым наземным животным в мире. На сегодняшний день черепаха уже ослепла и не обладает обонянием, но репродуктивные функции не утратила.

190-летняя черепаха официально стала самой старой в истории и обновила рекорд, который держался с 1965 года. Черепаха Джонатан родился в 1832 году, а в 2022 году ему исполнилось или исполнится 190 лет. Джонатан живет на острове Святой Елены в южной части Атлантического океана. Об этом сообщило научное издание Live Science со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Сейшельская гигантская черепаха уже была обладательницей Книги рекордов Гиннеса как старейшая из живых наземных животных, но теперь она официально самая старая черепаха, которая когда-либо зарегистрированная. Джонатат стал победителем предыдущего рекордсмена Туьи Малила, это лучистая черепаха, которая прожила по меньшей мере 188 лет. Она умерла в 1965 году.

Черепаха Джонатан живет на острове Святой Елены в южной части Атлантического океана. Он местная икона и считается символом стойкости перед лицом перемен, говорит ветеринар черепахи Джо Холллинз.

По данным Британского музея в Лондоне, Джонатан на острове с 1882 года, тогда ему было 50 лет. На фотографии, которую сделали между 1882 и 1886 годами, черепаха выглядит полностью взрослой, это предполагает, что ей было не менее 50 лет на тот момент.

В свои 190 лет Джонатан уже не видит и не чувствует запахи. Черепаха проживает на территории резиденции губернатора Святой Елены с другими гигантскими черепахами Дэвидом, Эммой и Фредом. Его кормят с рук раз в неделю, чтобы он получал достаточно калорий. Его любимая еда это капуста, огурцы и морковь, а помимо еды Джонатан любит спать и совокупляться.

"Несмотря на возраст, у Джонатана все еще хорошее либидо, и его часто видят спаривающимся с Эммой, а иногда и с Фредом — животные часто не особенно чувствительны к полу!", — сказал Джо Холлинз.

Долголетие Джоната может быть несравненным на суше, но в водном мире у него есть конкуренты: максимальное время жизни гренландских акул составляет 272 года, а Гидра, группа мелких бесхребетных похожих на медуз, постоянно восстанавливает свои клетки и, кажется, совсем бессмертная.

Напомним, ученые выяснили, как гигантские черепахи живут более 100 лет. По словам исследователей, эти черепахи на генетическом уровне защищены от развития болезней, которые сокращают жизнь. Черепахи имеют много повторяющихся генов, которые защищают их от болезней, связанных со старением, таких как рак