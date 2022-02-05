Книга рекордів Гіннеса назвала найстарішу черепаху у світі

Черепаха, на ім'я Джонатан є найстарішою наземною твариною у світі. На сьогодні черепаха вже осліпла і не має нюху, але репродуктивні функції не втратила.

190-річна черепаха офіційно стала найстарішою в історії та оновила рекорд, який тримався з 1965 року. Черепаха Джонатан народився в 1832 році, а у 2022 році йому виповнилося або виповниться 190 років. Джонатан живе на острові Святої Єлени у південній частині Атлантичного океану. Про це повідомило наукове видання Live Science з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Сейшельська гігантська черепаха вже була володаркою Книги рекордів Гіннеса як найстаріша з живих наземних тварин, але тепер вона офіційно найстаріша черепаха, яка будь-коли зареєстрована. Джонатат став переможцем попереднього рекордсмена Туї Маліла, це промениста черепаха, яка прожила щонайменше 188 років. Вона померла 1965 року.

Черепаха Джонатан живе на острові Святої Єлени у південній частині Атлантичного океану. Він місцева ікона і вважається символом стійкості перед змінами, говорить ветеринар черепахи Джо Холллінз.

За даними Британського музею в Лондоні, Джонатан на острові з 1882 року, тоді йому було 50 років. На фотографії, яку зробили між 1882 та 1886 роками, черепаха виглядає повністю дорослою, припускається, що їй було не менше 50 років на той момент.

У свої 190 років Джонатан не бачить і не відчуває запахи. Черепаха проживає на території резиденції губернатора Святої Єлени з іншими гігантськими черепахами Девідом, Еммою та Фредом. Його годують з рук один раз на тиждень, щоб він отримував достатньо калорій. Його улюблена їжа це капуста, огірки та морква, а крім їжі Джонатан любить спати та злягатися.

"Попри вік, у Джонатана все ще хороше лібідо, і його часто бачать, як він спарюється з Еммою, а іноді і з Фредом — тварини часто не особливо чутливі до статі!", — сказав Джо Холлінз.

Довголіття Джоната може бути незрівнянним на суші, але у водному світі він має конкурентів: максимальний час життя гренландських акул становить 272 роки, а Гідра, група дрібних безхребетних схожих на медуз, постійно відновлює свої клітини і, здається, зовсім безсмертна.

Нагадаємо, вчені з'ясували, як гігантські черепахи живуть понад 100 років. За словами дослідників, ці черепахи генетично захищені від розвитку хвороб, які скорочують життя. Черепахи мають багато генів, що повторюються, вони захищають їх від хвороб, пов'язаних зі старінням, таких як рак