Еволюція захистила від раку. Учені з'ясували, як гігантські черепахи живуть понад 100 років

За словами дослідників, ці черепахи генетично захищені від розвитку хвороб, які скорочують життя.

Учені з Університету штату Нью-Йорк у Буффало вивчили геном слонової або галапагоської черепахи, однієї з найбільших тварин на Землі, щоб з'ясувати причину їхнього довголіття. І з'ясувалося, що в черепах багато генів, що повторюються, які захищають їх від хвороб, пов'язаних зі старінням, таких як рак, повідомляє New Atlas.

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Гігантські черепахи, які мешкають на Галапагоських островах у Тихому океані, живуть понад 100 років, а деякі представники виду, вважають вчені, доживають до 175 років. Щоб зрозуміти, як це їм вдається вчені й провели своє дослідження.

Рак і довголіття

Рак може з'явитися у тварин, які живуть довго, а в більших тварин шанс розвитку хвороби набагато вищий, адже в них більше клітин, які можуть вийти з ладу. Але в процесі дослідження геному гігантської черепахи вчені з'ясували, що в них є додаткові дублікати декількох генів, які пов'язані з довголіттям і придушенням пухлин.

"З'ясувалося, що пошкоджені клітини вбивають себе самі, перш ніж перейти в злоякісну стадію і викликати рак", — говорить Вінсент Лінч з Університету штату Нью-Йорк у Буффало. "І це продовжується весь час у міру старіння черепахи".

Як черепахи можуть допомогти людині?

Розуміння механізмів розвитку старіння і хвороб, таких як рак — це важливе завдання для науки і, можливо, секрети, які таяться в геномі черепахи, якось можна буде використовувати для покращення здоров'я людини і це вплине на її довголіття, стверджують вчені.

"Якщо ми зможемо зрозуміти, як деякі види створили своєрідний захист від старіння і розвитку хвороб, то ці знання стануть у пригоді для допомоги людям. Можливо вдасться вигадати ліки, які зможуть імітувати ці процеси, але в організмі людини", — говорить Лінч.

[ + – ] Слонова або галапагоська черепаха Фото: wikipedia

Слонова черепаха