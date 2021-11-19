Эволюция защитила от рака. Ученые выяснили, как гигантские черепахи живут более 100 лет
По словам исследователей, эти черепахи на генетическом уровне защищены от развития болезней, которые сокращают жизнь.
Ученые из Университет штата Нью-Йорк в Буффало изучили геном слоновой или галапагосской черепахи, одного из крупнейших животных на Земле, чтобы выяснить причину их долголетия. И оказалось, что у черепах много повторяющихся генов, которые защищают их от болезней, связанных со старением, таких как рак, сообщает New Atlas.
Гигантские черепахи, которые живут на Галапагосских островах в Тихом океане, живут более 100 лет, а некоторые представители вида, считают ученые, доживают до 175 лет. Чтобы понять, как это им удается ученые и провели свое исследование.
Рак и долголетие
Рак может появиться у животных, которые живут долго, а у более крупных животных шанс развития болезни намного выше, ведь у них больше клеток, которые могут выйти из строя. Но в ходе исследования генома гигантской черепахи, ученые обнаружили, что у них есть дополнительные дубликаты нескольких генов, которые связаны с долголетием и подавлением опухолей.
"Оказалось, что поврежденные клетки убивают себя сами, прежде чем перейти в злокачественную стадию и вызвать рак", — говорит Винсент Линч из Университет штата Нью-Йорк в Буффало. "И это продолжается все время по мере старения черепахи".
Как черепахи могут помочь человеку?
Понимание механизмов развития старения и болезней, таких как рак – это важная задача для науки и, возможно, секреты, которые таятся в геноме черепахи однажды можно будет использовать для улучшения здоровья человека и это повлияет на его долголетие, утверждают ученые.
"Если мы сможем понять, как некоторые виды создали своеобразную защиту от старения и развития болезней, то эти знания пригодятся для помощи людям. Возможно удастся придумать лекарство, которое сможет имитировать эти процессы, но в организме человека", — говорит Линч.
Слоновая черепаха
- Эндемический вид (то есть эти черепахи живут только здесь) Галапагосских островов
- Вес – может достигать 400 кг
- Длина – может достигать 1,8 м
- Продолжительность жизни – от 100 до 175 лет
- Галапагосские острова находятся в Тихом океане, примерно в 1000 км от западного побережья Эквадора.