Учені виявили невідомий науці вид гігантських черепах на Галапагоських островах

Виявилося, що черепахи, які живуть на одному з островів, насправді відносяться до зовсім іншого виду, ніж вважалося раніше.

Учені з Університету Ньюкасла, Великобританія, та Єльського університету, США, дійшли висновку, що вид, до якого зараховували черепах, які нині живуть, на острові Сан-Крістобаль, майже напевно зник. Нові дані показують, що ці черепахи належать до невідомого науці виду, повідомляє ScienceAlert.

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Новий аналіз ДНК кісток столітньої черепахи показав, що види гігантських черепах на острові Сан-Крістобаль зі складу Галапагоських островів є іншою неописаною групою організмів. Гігантська черепаха з острова Сан-Крістобаль, Chelonoidis chathamensis, яку описали більше століття тому, тепер, імовірно, є вимерлим видом.

До цих пір вважалося, що черепахи, що живуть на острові Сан-Крістобаль, належать до одного виду, C. chathamensis, який був описаний на основі кісток і панцирів, зібраних під час експедиції в 1906 році в горах острова. Ця експедиція так і не досягла низовин Сан-Крістобаля, де зараз живуть черепахи.

Учені порівняли генетичний матеріал черепах, які населяють острів Сан-Крістобаль, із кістками та панцирями, зібраними у 1906 році, та виявили, що вони відрізняються. Це означає, що живі наразі 8 тисяч черепах, які живуть у низинах, відносяться до іншого виду.

[ + – ] Новий аналіз ДНК кісток столітньої черепахи показав, що види гігантських черепах на острові Сан-Крістобаль зі складу Галапагоських островів є іншою неописаною групою організмів. Фото: ScienceAlert

Учені зробили висновок, що на острові жили дві різні групи черепах: одна в горах, інша в низинах. Це означає, що вид C. chathamensis швидше за все вимер. Учені й надалі продовжуватимуть своє дослідження, щоб точно підтвердити свої дані. Поки що назву для нового виду вчені не придумали.

Галапагоські острови, до яких належить острів Сан-Крістобаль, протяжністю 557 км, розташовані приблизно за 1000 км від берегів Еквадору в Тихому океані. Ця територія охороняється державою, тому тут живуть унікальні види флори та фауни.

Ці острови стали відомі завдяки дослідженням британського вченого Чарльза Дарвіна. А відкрили їх ще 1535 року. Наразі вважається, що на всіх островах архіпелагу проживало 15 різних видів гігантських черепах, три з яких уже вимерли.

Нагадуємо, що в Європі відкрили новий вид стародавніх черепах, який вижив після падіння астероїда. Вони жили в прісній воді та мали розмір 19 см.

Фокус також писав про те, що Книга рекордів Гіннеса назвала найстарішу черепаху на світі. Вона народилася 1832 року.