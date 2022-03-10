Пережили динозаврів. У Європі відкрили вид черепах, який вижив після падіння астероїда
Розмір dortoka vremiri становив приблизно 19 см. Вона жила в прісній воді й мала коротку шию та червоне черево.
У Румунії виявили новий вид стародавньої черепахи, яка пережила удар астероїда, що вбив динозаврів. Вид був названий dortoka vremiri на честь Матьяша Времіра, експерта з хребетного крейдового періоду, пише Medical Market News.
Знайдені дослідниками з Тюбінгенського університету рештки дозволили припустити, що розмір черепахи становив приблизно 19 см, вона жила в прісній воді, мала коротку шию та червоне черево.
Як зазначають учені, більшість наземних видів не пережили цю жахливу подію.
Що допомогло D. vremiri вижити?
Одним із аспектів, який, на думку дослідників, допоміг вижити D. vremiri, є розташування.
Як припускають учені, цей вид жив на острові (розташованому на території сучасної Румунії), який ізолював його від екологічних руйнувань, спричинених ударом астероїда.
"Це відповідає моделі, яка раніше спостерігалася у фауні Північної Америки, де наземні хребетні помітно більше постраждали від крейдового палеогенового вимирання, ніж прісноводні види", — розповіли вчені.
Згідно з дослідженням, розвиток харчового ланцюжка прісноводних видів залежить від розкладання органічної речовини у воді, і цієї їжі залишалося вдосталь навіть наприкінці крейдового періоду.
Із іншого боку, рослини є основою харчового ланцюжка наземних видів, і багато з них загинули внаслідок крейдового палеогенового вимирання.
Ця різниця в доступності їжі є ще однією причиною виживання D. vremiri, які були напів водними істотами.