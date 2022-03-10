Пережили динозаврів. У Європі відкрили вид черепах, який вижив після падіння астероїда

Розмір dortoka vremiri становив приблизно 19 см. Вона жила в прісній воді й мала коротку шию та червоне черево.

У Румунії виявили новий вид стародавньої черепахи, яка пережила удар астероїда, що вбив динозаврів. Вид був названий dortoka vremiri на честь Матьяша Времіра, експерта з хребетного крейдового періоду, пише Medical Market News.

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Знайдені дослідниками з Тюбінгенського університету рештки дозволили припустити, що розмір черепахи становив приблизно 19 см, вона жила в прісній воді, мала коротку шию та червоне черево.

Як зазначають учені, більшість наземних видів не пережили цю жахливу подію.

Що допомогло D. vremiri вижити?

[ + – ] Зразки Dortoka vremiri, знайдені в Румунії

Одним із аспектів, який, на думку дослідників, допоміг вижити D. vremiri, є розташування.

Як припускають учені, цей вид жив на острові (розташованому на території сучасної Румунії), який ізолював його від екологічних руйнувань, спричинених ударом астероїда.

"Це відповідає моделі, яка раніше спостерігалася у фауні Північної Америки, де наземні хребетні помітно більше постраждали від крейдового палеогенового вимирання, ніж прісноводні види", — розповіли вчені.

Згідно з дослідженням, розвиток харчового ланцюжка прісноводних видів залежить від розкладання органічної речовини у воді, і цієї їжі залишалося вдосталь навіть наприкінці крейдового періоду.

Із іншого боку, рослини є основою харчового ланцюжка наземних видів, і багато з них загинули внаслідок крейдового палеогенового вимирання.

Ця різниця в доступності їжі є ще однією причиною виживання D. vremiri, які були напів водними істотами.