Пережили динозавров. В Европе открыли вид черепах, который выжил после падения астероида

Размер dortoka vremiri составлял примерно 19 см. Она жила в пресной воде и имела короткую шею и красное брюхо.

В Румынии обнаружили новый вид древней черепахи, пережившей удар астероида, который убил динозавров. Вид был назван dortoka vremiri в честь Матьяша Времира, эксперта по позвоночным мелового периода, пишет Medical Market News.

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Найденные исследователями из Тюбингенского университета останки, позволили предположить, что размер черепахи составлял примерно 19 см, она жила в пресной воде, имела короткую шею и красное брюхо.

Как отмечают ученые, большинство наземных видов не пережили это ужасающее событие.

Что помогло D. vremiri выжить?

[ + – ] Образцы Dortoka vremiri, найденные в Румынии

Одним из аспектов, который, по мнению исследователей, помог выжить D. vremiri является местоположение.

Как предполагают ученые, этот вид обитал на острове (расположенном на территории современной Румынии), который изолировал его от экологических разрушений, вызванных ударом астероида.

"Это соответствует модели, которая ранее наблюдалась в фауне Северной Америки, где наземные позвоночные заметно больше пострадали от мел-палеогенового вымирания, чем пресноводные виды", — рассказали ученые.

Согласно исследованию, развитие пищевой цепочки пресноводных видов зависит от разложения органического вещества в воде, и эта пища оставалась в изобилии даже в конце мелового периода.

С другой стороны, растения являются основой пищевой цепочки наземных видов, и многие из них погибли в результате мел-палеогенового вымирания.

Эта разница в доступности пищи является еще одной причиной выживания D. vremiri, которые были полуводными существами.