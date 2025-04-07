Неможливе можливо: дуже рідкісна черепаха вперше стала мамою у віці близько 100 років (відео)

Західні черепахи острова Санта-Крус, одного з Галапагоських островів, перебувають під загрозою зникнення, але вчені вважають, що у виду з'явилася надія — 100-річна черепаха, на ім'я Матуся, вперше стала мамою.

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Про це пише Live Science.

Нещодавно в зоопарку Філадельфії вилупилися яйця, відкладені немолодою черепахою, що народилася на Галапагоських островах західного Санта-Круса (Chelonoidis niger porteri). Дослідники зазначають, що самка відома, на ім'я Матуся, а її точний вік невідомий — утім, співробітники зоопарку зазначають, що самка живе в зоопарку вже понад 90 років.

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Відомо, що західні черепахи Санта-Крус-Галапагос перебувають під загрозою зникнення на своїй батьківщині, на Галапагоських островах. Ба більше, науковці зазначають, що в зоопарках США представників цього виду міститься не більше ніж півсотні особин. Ба більше, це перший раз, коли в зоопарку Філадельфії вилупилися західні черепахи Санта-Крус-Галапагос за більш ніж 150-річну історію.

Цікаво, що самка вперше народила дитинча після спарювання з самцем приблизно того ж віку. За словами президента і генерального директора зоопарку Філадельфії Джо-Ель Могермана, народження дитинчати стало важливою віхою в історії зоопарку Філадельфії. Відомо, що самка прибула до зоопарку 1932 року — простими словами, будь-хто, хто відвідував зоопарк протягом останніх 92 років, імовірно, зустрічав її.

Зазначимо, що західні черепахи Санта-Крус-Галапагос є підвидом галапагоських черепах. До слова, ці гігантські черепахи також є найбільшим видом на планеті: самці, як правило, більші за самок і виростають до 1,8 метра в довжину, а їхня вага становить близько 2160 кілограмів.

На жаль, діяльність людини на Галапагоських островах призвела до загибелі одразу кількох видів черепах, а західні черепахи Санта-Крус-Галапагос опинилися на межі вимирання. Дані вказують на те, що чисельність черепах значно скоротилася через дії моряків, які полювали на них заради м'яса. Люди також порушили середовище проживання виду і ввели інвазивні види, які тепер конкурують з черепахами за їжу. Ба більше, хижаки, як-от кішки й щури, полюють на яйця черепах — унаслідок чого популяція неминуче скорочується.

100-річна черепаха Матуся із зоопарку Філадельфії, за словами вчених, є частиною програми розведення в неволі в зоопарках США — припускають, це дасть змогу зберегти вид. Дослідники зазначають, що самка вперше народила потомство після того, як 2020 року до зоопарку прибув самець, на ім'я Абраццо, якому також близько 100 років.

Вчені зазначають, що черепахи та інші рептилії, як правило, зберігають здатність до розмноження протягом усього свого життя після досягнення зрілості, а тому здатні розмножуватися до глибокої старості. На жаль, вчені все ще не впевнені, як довго насправді можуть жити галапагоські черепахи, проте дані Альянсу дикої природи зоопарку Сан-Дієго вказують на те, що вік однієї особини склав неймовірні 171 рік.

Відомо, що після спарювання Матуся відклала 16 яєць у листопаді 2024 року. Доглядачі забрали яйця і помістили їх у штучний інкубатор. Як і в більшості черепах, стать дитинчат галапагоських черепах визначається температурою, за якої інкубуються яйця. Наприклад, за температури нижче 28 градусів за Цельсієм народжуються самці, а за 29,5 градуса за Цельсієм — самки. Доглядачі інкубували половину яєць при температурі самців, а половину — при температурі самиць, щоб отримати суміш, але, згідно із заявою, поки що вилупилися тільки самки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як гігантські черепахи живуть понад 100 років.