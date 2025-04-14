Домашня черепаха у США пережила торнадо і дивом возз'єдналася зі своєю сім'єю через тривалий час (фото)

Домашня черепаха Міртл возз'єдналася зі своєю сім'єю через кілька тижнів після того, як зникла під час смертоносного торнадо, що вирував у березні. Дивовижний випадок повернення загубленої улюблениці трапився у сільській місцевості Кокомо штату Міссісіпі 13 квітня.

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Про історію порятунку та возз'єднання черепахи з родиною розповіло агентство AP News.

AP News / черепаха Міртл після повернення додому

Повідомляється, що Міртл зникла після того, як сім'я Емануель 15 березня покинула свій приватний будинок у сільській місцевості Кокомо штату Міссісіпі. У цей день на штат налетів торнадо.

Коли родина повернулася додому, то зауважила, що на території їхнього будинку є руйнування через негоду. Дві великі сосни впали на задній двір будинку, де саме була розташована загорожа, в межах якої мешкала улюблениця Міртл. Самої черепахи на місці сім'я Емануель не виявила.

Лише через кілька тижнів Міртл знайшлася: її пораненою підібрала сусідка сім'ї, яка вирішила передати тварину до Центру порятунку черепах штату Міссісіпі, адже розуміла, що Міртл потребує лікування.

Через деякий час сусідка зателефонувала до центру, адже довідалася, що сім'я Емануель шукає свою улюблену черепаху, яка зникла під час торнадо у березні.

"Жінка, яка знайшла черепаху, зателефонувала мені і сказала, що натрапила на власників", — розповіла Крісті Мілборн, засновниця і співдиректорка організації.

Невдовзі власники самі зателефонували до центру та повернули Міртл додому.

"Він багато пережив… Приємно відчувати себе щасливою після всього цього смутку, горя і втрат", — зазначила щаслива власниця Міртл Тіффані Емануель після повернення черепахи.

Зараз сім'я доглядає за Міртл та приділяє їй максимально багато уваги, аби черепаха якомога швидше одужала та забула про жахіття, яке їй довелося пережити. Сама Тіффані обіцяє завжди бути поруч із Міртл та оточити її любов'ю і турботою.

Зазначимо, раніше Фокус дізнавався про унікальну подію у світі природи: дуже рідкісна черепаха, якій близько 100 років, вперше стала мамою. Про цю подію стало відомо 7 квітня.

Також відома історія рідкісної черепахи, яка не може повернутися до Сполучених Штатів Америки через мита, які наклав президент Дональд Трамп. Про це Фокус дізнавався 25 березня.