Рідкісна черепаха не може повернутися до США через закони Трампа

Морська черепаха Кемпа на прізвисько Россі опинилася в Британії ще 2023 року, вона пройшла реабілітацію, але її репатріація на батьківщину застопорилася.

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Россі, рідкісна морська черепаха, що викинулася на узбережжі Уельсу, стикається з несподіваною перешкодою на шляху додому — президентом США Дональдом Трампом. У морському зоопарку острова Англсі заявили, що Россі готова до повернення в дику природу біля узбережжя США. Однак укази, підписані в Білому домі, наразі означають, що міжнародна робота зі збереження морських черепах припинена, і Россі залишається в підвішеному стані. Про це пише ВВС.

Россі вже готували до подорожі до США, але все скасували через Трампа

Черепахи Кемпа перебувають під загрозою зникнення: вважається, що їх залишилося всього близько 7000 самок.

Вони мешкають у Мексиканській затоці, або затоці Америка, як її тепер називають у США, і мають бути випущені назад у ці води.

Президент Трамп підписав понад 20 указів, включно із заморожуванням іноземної допомоги, у свій перший день на посаді. У січні 2025 року президент США наполіг на призупиненні всієї іноземної допомоги розвитку щонайменше на три місяці.

У відповідь на це федеральний орган з охорони природи, Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США (USFWS), заморозив фінансування кількох організацій, наказавши припинити деякі з підконтрольних їм робіт.

До нього увійшла робота Фонду збереження морських черепах, який разом зі службою охорони дикої природи та іншими агентствами був ключовим контактом для повернення Россі додому і подальшого випуску в Мексиканську затоку.

Потім у лютому понад 400 співробітників USFWS втратили роботу в рамках зусиль Трампа зі скорочення чисельності персоналу федерального уряду.

У підсумку власниця морського зоопарку Англсі Френкі Хобро повідомила, що репатріацію Россі поки призупинено.

Россі — друга врятована морська черепаха Кемпа, яку врятували в морському зоопарку Англсі. Одну з них на ім'я Таллі було успішно репатрійовано в Техас, перш ніж її випустили назад у дику природу 2023 року.

"Це величезна проблема. Тварини не розуміють політики, вони не розуміють кордонів і рубежів. Репатріація йшла гладко, ми збиралися налагодити процес. Зараз усе відкладено через політику і далекосяжні наслідки, які виходять далеко за межі США", — сказала Хобро.

У підсумку Россі залишиться в морському зоопарку доти, доки не буде знайдено спосіб повернути черепаху в Мексиканську затоку. Не виключено, що це зроблять через Мексику.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп публічно заявив, що нікому не подобається його портрет у Капітолії штату Колорадо. І обурені виборці скаржилися йому на портрет особисто.