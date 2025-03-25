Редкая черепаха не может вернуться в США из-за законов Трампа

Морская черепаха Кемпа по кличке Росси оказалась в Британии еще в 2023 году, она прошла реабилитацию, но ее репатриация на родину застопорилась.

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Росси, редкая морская черепаха, выбросившаяся на побережье Уэльса, сталкивается с неожиданным препятствием на пути домой — президентом США Дональдом Трампом. В морском зоопарке острова Англси заявили, что Росси готова к возвращению в дикую природу у побережья США. Однако указы, подписанные в Белом доме, на данный момент означают, что международная работа по сохранению морских черепах приостановлена, и Росси остается в подвешенном состоянии. Об этом пишет ВВС.

Росси уже готовили к путешествию в США, но все отменили из-за Трампа

Черепахи Кемпа находятся под угрозой исчезновения: считается, что их осталось всего около 7000 самок.

Они обитают в Мексиканском заливе, или заливе Америка, как его теперь называют в США , и должны быть выпущены обратно в эти воды.

Президент Трамп подписал более 20 указов, включая заморозку иностранной помощи, в свой первый день на посту. В январе 2025 года президент США настоял на приостановке всей иностранной помощи развитию как минимум на три месяца.

В ответ на это федеральный орган по охране природы, Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США (USFWS), заморозил финансирование нескольких организаций, приказав прекратить некоторые из курируемых им работ.

В него вошла работа Фонда сохранения морских черепах, который вместе со службой охраны дикой природы и другими агентствами был ключевым контактом для возвращения Росси домой и последующего выпуска в Мексиканский залив.

Затем в феврале более 400 сотрудников USFWS потеряли работу в рамках усилий Трампа по сокращению численности персонала федерального правительства.

В итоге владелица морского зоопарка Англси Фрэнки Хобро сообщила, что репатриация Росси пока приостановлена.

Росси — вторая спасенная морская черепаха Кемпа, которую спасли в морском зоопарке Англси. Одна из них по имени Талли была успешно репатриирована в Техас, прежде чем ее выпустили обратно в дикую природу в 2023 году.

"Это огромная проблема. Животные не понимают политики, они не понимают границ и рубежей. Репатриация шла гладко, мы собирались отладить процесс. Сейчас все отложено из-за политики и далеко идущих последствий, которые выходят далеко за пределы США", — сказала Хобро.

В итоге Росси останется в морском зоопарке до тех пор, пока не будет найден способ вернуть черепаху в Мексиканский залив. Не исключено, что это сделают через Мексику.

Напомним, ранее Дональд Трамп публично заявил, что никому не нравится его портрет в Капитолии штата Колорадо. И возмущенные избиратели жаловались ему на портрет лично.